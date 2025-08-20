Torrenueva se prepara para ser el nuevo balcón turístico de La Línea con una inversión europea de 300.000 euros

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha dado un paso decisivo para rescatar uno de sus enclaves más singulares: el entorno de Torrenueva. Este miércoles se ha adjudicado el contrato de obras a la empresa A7 GR Servicios y Obras SL por un importe de 333.060 euros, financiados con fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto persigue transformar este espacio natural y patrimonial en un polo de atracción turística y ciudadana, combinando criterios de accesibilidad, sostenibilidad y conservación. Las actuaciones previstas incluyen la creación de un parque litoral, la mejora de caminos de acceso, áreas de sombra y descanso, señalización cultural y una restauración paisajística con especies autóctonas. También se apuesta por la eficiencia energética, con la instalación de iluminación LED y paneles solares.

Uno de los ejes principales será la recuperación del valioso patrimonio histórico que alberga la zona. El plan contempla restaurar el conjunto de fortines construidos durante la Segunda Guerra Mundial, unidos por galerías subterráneas, así como la rehabilitación de los restos del antiguo cuartel de carabineros. De manera paralela, se ejecutará un programa de renaturalización ambiental que supondrá la plantación de miles de ejemplares vegetales adaptados al ecosistema litoral.

La intervención se desarrollará sobre una superficie de más de 58.000 metros cuadrados, un espacio protegido tanto urbanística como ambientalmente, al estar incluido en la Red Natura 2000 como Hábitat de Interés Comunitario. El objetivo, subraya el Ayuntamiento, es convertir Torrenueva en un lugar de referencia para el ocio y el turismo responsable, sin renunciar a la conservación de su riqueza natural.

Situada entre las playas de Santa Clara y El Burgo, Torrenueva constituye además un testimonio único de la historia defensiva del litoral. Es la única torre almenara que se conserva íntegra en la costa linense, vestigio de la red de torres de vigilancia que jalonaban el Estrecho de Gibraltar. Con esta intervención, el Consistorio busca no solo recuperar un espacio de gran valor patrimonial, sino también ofrecer a la ciudadanía y a los visitantes un entorno de disfrute vinculado a la historia y a la naturaleza.