Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: sábado 23 de agosto

El sábado 23 de agosto ofrece una agenda repleta de actividades que combinan patrimonio, ferias populares y música para todos los gustos en el Campo de Gibraltar.

Tarifa

La jornada arranca a las 11:00 en el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, en Tarifa, con una visita guiada de verano que permite adentrarse en la historia de la ciudad romana. La actividad requiere reserva previa en visitasbaelo2025@gmail.com.

San Roque

El recinto ferial de la Estación de San Roque comienza a las 12:00 con una Fiesta Infantil en la Caseta Municipal, ideal para los más pequeños. Por la tarde, a las 20:30, llega la tradicional Cena de Nuestros Mayores. La música tomará el relevo a las 22:00 con una orquesta en directo, y la jornada culminará a la 1:00 con la actuación del cantante Antonio Albadalejo.

La Línea

La Plaza Fariñas de La Línea celebra desde las 19:00 la segunda edición del Mercado Pirata, con artesanías, pasacalles y espectáculos de fuego.

A las 21:00, la plaza de toros se llena de risas y compás. La Noche Carnavalesca de La Línea trae a grandes nombres del carnaval gaditano: Los Cuervos (comparsa de Martínez Ares), Apartamentos Turísticos Juani Wainjaus (chirigota del Selu), Los del Otro Barrio (comparsa de la Cantera), La Tribu (comparsa del Chapa), Los James Bond que Da Gloria Verlos (chirigota del Yuyu), Comparsa Los Calaitas (chirigota del Pelu), El Cementerio ( comparsa del Jona) y Los Pimpinela de la Plaza Fragela (chirigota de Molina y Melli).

Los Barrios

En paralelo, la Plaza del Mar de Palmones (Los Barrios) abre su mercado artesanal a la misma hora (19:00), que servirá de antesala a una noche musical.

La música protagoniza la noche con doble escenario: a las 22:30, Palmones vibra con el concierto de Los hombres rana, mientras que el Paseo de la Constitución en Los Barrios recibe a la cantante Maite Moreno, que pondrá el broche al sábado con su directo.

Algeciras

El arte coreográfico se cita en Algeciras a las 21:00 en los Boxes de Alcultura, con el espectáculo 'Los zuecos van hacia los buenos hábitos'. La entrada general tiene un precio de 10 € (8 € para socios).

Gibraltar

El Victoria Stadium abre sus puertas a las 19:00 para inaugurar la Feria de Gibraltar, que se prolongará hasta el 31 de agosto. En este primer día, de 19:00 a 20:45, se ofrece un horario adaptado sensorialmente. También en Gibraltar, a las 20:00, el MAG Club acoge el concierto de la banda Best Before End.