La Línea activará las cámaras de vigilancia de la Zona de Bajas Emisiones en enero de 2026

El Ayuntamiento de La Línea prosigue con el calendario previsto para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro urbano, dando paso así a la activación de la decena de cámaras de vigilancia en enero de 2026, nueve en el exterior y una en el interior, que ya se han instalado en el rectángulo formado por la avenida de España y las calles Sol, Granada y López de Ayala. La implantación total se desarrollará en cuatro fases hasta 2028.

Se trata de una manzana de 158.907,93 metros cuadrados, en la que coexisten zonas peatonales -como la señera calle Real- con algunas recientemente remodeladas, caso de la calle Carboneros, y viales abiertos al tráfico como la calle Sol. Entre los principales equipamientos que se levantan en esta zona central del núcleo urbano linense se encuentra el rehabilitado Mercado de la Concepción.

Esta nuevo paso de establecimiento de la ZBE corresponde a la Fase 1, que se desarrollará a lo largo de 2026, con la prohibición de los accesos a los vehículos sin etiqueta ambiental, estando solo permitido el tráfico a aquellos que dispongan de certificados B, C, Eco, Cero, vehículos de movilidad personal y autorizados. La Fase 2, a lo largo de 2027, supondrá la restricción de acceso a los vehículos con distintivo B (turismos de gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel desde 2014). Esta fase viene precedida por la 0, que corresponde a un período de información y adaptación sin sanciones que se inició el pasado 25 de abril y se extenderá hasta el 31 de diciembre. En todas estas fases habrá excepciones para el parque móvil de emergencias o ambulancias, entre otros colectivos.

Las cámaras se pueden ver en estas calles del centro de La Línea desde abril de 2025, pero no están activadas. A partir de este enero, según la ordenanza municipal, entrarán en funcionamiento y las etiquetas de los vehículos se suprimirán gradualmente en diferentes fases. El Consistorio está llevando a cabo una campaña de información a lo largo de los seis meses restantes a la entrada en funcionamiento de las cámaras de vigilancia. Para ello, han establecido datos relativos a la nueva fase en las marquesinas de las paradas de autobús y dispone de un correo electrónico (zbe@lalinea.es) en el que todo aquel que tenga dudas puede realizar las cuestiones pertinentes.

Una de las cámaras de vigilancia del centro urbano que entrará en funcionamiento en enero. / Vanessa Pérez

Esta medida se adopta de forma pionera en una localidad especialmente afectada por muertes por contaminación de partículas finas y haciendo efectiva la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga desde enero de 2023 a los 149 municipios de España con más de 50.000 habitantes a crear al menos una Zona de Bajas Emisiones para mejorar la calidad del aire. La Línea ya tenía vigente desde esa fecha la ZBE en el parque Princesa Sofía. La concejal de Movilidad, Raquel Ñeco, señaló que aparte de ser muy positivas para el ciudadano por su contribución para eliminar los tráficos de paso, la creación de zonas de especial protección y calmar el tráfico a motor en la zona centro "permitirá además poder acceder a subvenciones procedentes de Europa ligadas a su implantación".

Ñeco también recordó que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones pretende reducir la contaminación y aumentar la calidad del aire, sin que se trate de una medida para recaudar.

El resto de fases

La Fase 2 , a lo largo de 2027, supondrá la restricción de acceso a los vehículos con distintivo B (turismos de gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel desde 2014).

, a lo largo de 2027, supondrá la restricción de acceso a los vehículos con (turismos de gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel desde 2014). La Fase 3 entrará en marcha en 2028 con la restricción a los vehículos con distintivo C (turismos gasolina matriculados entre 2000 y 2005 y diésel entre 2005 y 2013).

Plataforma para dudas

El Ayuntamiento pone a disposición de todas las personas interesadas en conocer más sobre este proyecto la web https://.zbe.lalinea.es/, el email zbe@lalinea.es y el teléfono 600 43 67 56.