Bossano apuesta por reducir la dependencia de Gibraltar de los trabajadores transfronterizos

Gibraltar/Joseph John Bossano, ministro de Desarrollo Económico y ex-primer ministro principal de Gibraltar, ha alertado en una entrevista concedida a la GBC (Gibraltar Broadcasting Corporation) sobre la "complacencia" y el exceso de dependencia de trabajadores transfronterizos, en referencia al acuerdo sobre Gibraltar alcanzando por España, la Unión Europea y Reino Unido. Sin embargo, el veterano gibraltareño ha defendido dicho pacto, que dice tener todo su apoyo porque, afirma, "no se ha cruzado ninguna línea roja".

No es la primera vez que el ministro y ex ministro principal (1988-1996) insiste en la cuestión de aminorar la dependencia en la mano de obra transfronteriza. Antes de que se alcanzase el acuerdo sobre Gibraltar, Bossano temía un escenario de Brexit duro con miles de trabajadores sin poder transitar libremente a sus puestos. "Gibraltar no puede permitirse arriesgar sus servicios de salud porque sus trabajadores estén atascados en la Verja", argumentaba hace un par de años en la GBC.

Varios trabajadores entran a Gibraltar a primera hora de la mañana. / Andrés Carrasco / EFE

En la entrevista de este 19 de junio ha justificado su postura del siguiente modo: "Estamos en una nueva situación en la que no podemos garantizar que este acuerdo vaya a durar para siempre” [...] “No podemos garantizar que no llegue un Gobierno español más hostil y trate de deshacerlo” [...] “Así que lo que necesitamos es ser autosuficientes, controlar nuestros costes y asegurarnos de mantener nuestro nivel de vida, de seguir siendo el único país que financia este nivel educativo y que ofrece medicamentos gratuitos a los pensionistas”.

Desde entonces y con ese argumento, el ministerio que está a su cargo ha trabajado para reestructurar el tejido productivo llanito para reducir su dependencia de trabajadores transfronterizos. No obstante, la realidad es tozuda y los informes de empleo que ofrece el Gobierno de Gibraltar sobre la realidad socioeconómica del Peñón contradicen los deseos de Bossano. Según los datos oficiales recabados desde la entrada en vigor del Brexit (31 de enero de 2020) hasta el más reciente publicado (julio de 2023), los trabajadores transfronterizos en Gibraltar han aumentado porcentualmente un 8,25%.

Si nos remitimos exclusivamente a los datos sobre españoles, el dato es aún más arrollador, con un incremento porcentual del 12,90%. Un dato que no deja de ser llamativo si hilamos: el número de ciudadanos españoles en puestos dependientes del ministerio de Defensa gibraltareño ha subido porcentualmente un 63,64%. El único dato complaciente con la visión de Bossano es el sector público, con una bajada porcentual considerable del 46,56%

Los datos desgranados

Datos del año 2020

El total de personas transfronterizas empleadas según el Employment Survey Reports (informes de encuestas de empleo en español) fue de 13.066. De estas, 456 trabajaban en el sector público, 39 en el Ministerio de Defensa y 12.571 en el sector privado. Por nacionalidades, los datos fueron los siguientes:

Gibraltareños : 14 en el sector público, 26 en el Ministerio de Defensa y 286 en el sector privado, sumando un total de 326 personas.

: 14 en el sector público, 26 en el Ministerio de Defensa y 286 en el sector privado, sumando un total de 326 personas. Británicos no gibraltareños : 77 en el sector público, 1 en el Ministerio de Defensa y 2.187 en el sector privado, totalizando 2.265 personas.

: 77 en el sector público, 1 en el Ministerio de Defensa y 2.187 en el sector privado, totalizando 2.265 personas. Marroquíes : ninguno en el sector público, ninguno en el Ministerio de Defensa y 33 en el sector privado, alcanzando un total de 33 personas.

: ninguno en el sector público, ninguno en el Ministerio de Defensa y 33 en el sector privado, alcanzando un total de 33 personas. Españoles : 335 en el sector público, 11 en el Ministerio de Defensa y 7.645 en el sector privado, con un total de 7.991 personas.

: 335 en el sector público, 11 en el Ministerio de Defensa y 7.645 en el sector privado, con un total de 7.991 personas. Ciudadanos de otros países de la UE : 29 en el sector público, 1 en el Ministerio de Defensa y 2.291 en el sector privado, con un total de 2.321 personas.

: 29 en el sector público, 1 en el Ministerio de Defensa y 2.291 en el sector privado, con un total de 2.321 personas. Otros orígenes: 1 en el sector público, ninguno en el Ministerio de Defensa y 129 en el sector privado, con un total de 130 personas.

Datos del año 2023

El total de personas transfronterizas empleadas según el Employment Survey Reports (informes de encuestas de empleo en español) fue de 14.144. De estas, 241 trabajaban en el sector público, 39 en el Ministerio de Defensa y 13.864 en el sector privado. Por nacionalidades, los datos fueron los siguientes: