La Guardia Civil investiga a un individuo por conducción temeraria en Tarifa tras publicar su peligrosa maniobra en redes sociales

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra un conductor de un turismo por un supuesto delito de conducción temeraria, después de que difundiera en redes sociales imágenes de su propia actuación al volante.

Los hechos tuvieron lugar en la N-340, a su paso por el término municipal de Tarifa, donde el vehículo fue grabado circulando de manera peligrosa: el conductor realizaba maniobras en “zigzag”, invadía el carril contrario y ejecutaba adelantamientos en línea continua y en curvas de escasa visibilidad. Estas acciones obligaron a otros vehículos a realizar maniobras evasivas para evitar colisiones, según informaron desde la Guardia Civil.

La investigación ha sido llevada a cabo por los Grupos de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), dependientes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial de los Subsectores de Tráfico de Cádiz y Málaga. Gracias al análisis de las imágenes compartidas en redes, los agentes lograron identificar al conductor y recabar pruebas para iniciar el procedimiento judicial.

El supuesto delito está contemplado en el artículo 380 del Código Penal, que sanciona la conducción temeraria con penas de prisión de seis meses a dos años, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un período de entre uno y seis años.

Desde la Guardia Civil se hace un llamamiento a la responsabilidad al volante y se recuerda que compartir conductas peligrosas en redes no solo pone en riesgo la vida de terceros, sino que también puede tener consecuencias legales graves para quienes las protagonizan.