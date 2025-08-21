Baleària prepara la botadura de su tercer fast ferry a gas natural, el 'Mercedes Pinto'

Baleària, compañía que opera con varias líneas en el estrecho de Gibraltar, ultima los preparativos para la botadura del Mercedes Pinto, su tercer fast ferry propulsado por gas natural, cuya botadura está prevista próximo 19 de septiembre en los Astilleros Armon de Gijón.

La construcción del buque se encuentra en una fase muy avanzada. El casco ya está completamente terminado y actualmente se trabaja en la instalación de los tanques de gas natural, los motores principales y auxiliares, así como el sistema de propulsión. También se están colocando el cableado eléctrico y las tuberías, pasos clave para encarar la recta final del proyecto.

El nuevo ferry, que entrará en servicio en 2026, se sumará a los gemelos Eleanor Roosevelt (2021) y Margarita Salas (2023), reforzando la apuesta de Baleària por una flota ecoeficiente. Con 123 metros de eslora, tendrá capacidad para 1.200 pasajeros y 425 vehículos, distribuidos en amplias instalaciones que incluyen dos cubiertas de salones, varias cafeterías interiores y exteriores, espacios adaptados para niños y zonas pet-friendly.

El Mercedes Pinto será además el duodécimo buque de la naviera equipado con motores duales a gas natural, preparados no solo para este combustible, sino también para funcionar al 100% con biometano o con mezclas de hasta un 25% de hidrógeno verde, lo que consolida la estrategia de la compañía en favor de una navegación con menor impacto ambiental.

Un homenaje a la escritora canaria

El ferry llevará el nombre de Mercedes Pinto, escritora y poetisa tinerfeña del siglo XX, pionera en la defensa de los derechos civiles. Pinto desarrolló una amplia trayectoria como novelista, dramaturga y conferenciante en España y América Latina, y fue una de las voces más destacadas en favor del progreso, la justicia social y la modernización de la ley del divorcio.