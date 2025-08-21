Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: jueves 21 de agosto

El jueves 21 de agosto llega al Campo de Gibraltar con una agenda que combina actividades matinales en la biblioteca, ferias y mercados temáticos, espectáculos de magia y cine al aire libre. Un día perfecto para disfrutar en familia y dejarse llevar por la variedad de propuestas en distintos municipios.

Algeciras

A las 10:30, el Centro Documental José Luis Cano en Algeciras organiza una nueva sesión de Veranea en tu Biblioteca, con talleres de lectura, juegos y manualidades para los más pequeños (previa inscripción).

Ya por la noche, a las 22:00, los Boxes de Alcultura proyectan Jane Austen arruinó mi vida, de Laura Piani, dentro del ciclo de cine de verano, una propuesta cultural diferente para los amantes del séptimo arte.

La Línea

A las 19:00, la Plaza Fariñas de La Línea se transforma con la II edición del Mercado Pirata. Entre artesanías, pasacalles y espectáculos de fuego, vecinos y visitantes podrán sumergirse en un ambiente festivo y temático que promete diversión y sorpresas durante toda la tarde y la noche.

Castellar

La Plaza Andalucía de Castellar acoge a las 22:00 el espectáculo Bernabé y su Universo Mágico, a cargo del mago Bernabé. Una cita incluida en el programa cultural Planeamos, ideal para compartir con los más pequeños y dejarse sorprender por ilusiones y trucos.

San Roque

A las 22:00, las calles de la Estación de San Roque se llenan de color y alegría con la Cabalgata de Carrozas y Charangas. Tras el desfile, tendrá lugar el encendido del alumbrado y la bienvenida oficial en la caseta municipal, amenizada con un venenciador y la música en directo de la Orquesta Cat Forever, que marcará el inicio festivo de la noche.