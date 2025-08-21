Laura Sánchez revoluciona Instagram con una carta de amor a Manuel Escribano por su 41º cumpleaños

Las redes sociales han amanecido revolucionadas con la felicitación que la modelo Laura Sánchez ha dedicado a su pareja, el torero Manuel Escribano, con motivo de su 41º cumpleaños. La actriz y presentadora ha compartido una carta cargada de emoción y romanticismo, acompañada de 41 imágenes del diestro, que rápidamente han acaparado miles de reacciones y mensajes de admiración.

“Querido amor, hoy te celebro, celebro a un buen hombre…”, escribía Sánchez en su publicación, en la que confesaba que se había apoyado en la voz del periodista y escritor Antonio García Barbeito, su “cómplice Cyrano”, para poner sonido a sus palabras.

La carta, leída por Barbeito, se convierte en un verdadero retrato íntimo del torero: “Celebro a un hombre valiente, no solo por cómo afronta la vida y cada tarde en el ruedo, sino por la forma en que se atreve a sentir, a amar con el alma abierta, a mostrarse auténtico, sin miedo”. Sánchez describe a Escribano como alguien que “inspira a ser mejor simplemente por verlo caminar por la vida” y cuya presencia, concluye, “es hogar”.

La dedicatoria no ha pasado desapercibida. Numerosos rostros conocidos han dejado en los comentarios sus felicitaciones para la pareja, que atraviesa uno de sus momentos más felices.

Mientras tanto, Escribano sopla velas este 21 de agosto con la misma pasión con la que vive su profesión. Y este domingo 24 lo celebrará de la forma que ya es tradición: toreando en la plaza de Tarifa, bajo la mirada de familiares, amigos y, cómo no, de Laura. “Tarifa es especial para mí, por eso quiero honrar allí mis raíces y las de mi familia”, confesó en una ocasión a Europa Sur.

Nieto de tarifeño, el diestro de Gerena nunca ha perdido la sonrisa pese a las cornadas y los sinsabores que acompañan a su oficio. Incluso, en un par de ocasiones, se ha atrevido a cambiar el albero por la arena de la playa de Valdevaqueros, donde toreó con las olas del Estrecho acariciándole los tobillos, siguiendo el eco de su admirado Miguel Mateo ‘Miguelín’.