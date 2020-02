La Unión Deportiva Los Barrios visita este domingo al Conil CF (12:30, a través de Footters) en el partido correspondiente a la jornada 23 del grupo X de Tercera división. Los gualdiverdes, cuatro puntos sobre el descenso, afrontan el choque con muchas caras nuevas y con las buenas sensaciones que dejó el equipo en su enfrentamiento contra el Ceuta, en el que se escapó la victoria en el descuento con un discutible penalti.

Loren pidió refuerzos a la directiva la semana pasada y han llegado cuatro futbolistas más, unidos a Sidibé, Tano y Ekedo, fichados anteriormente. Cierto es que las salidas de varios jugadores de la disciplina barreña, especialmente las de dos importantes como Urri y Jorge Herrero, obligaban a reforzar a un equipo diezmado y que no conoce la victoria en los últimos 13 partidos.

El encuentro ante el Conil podría suponer el debut de los cuatro nuevos jugadores: Javi Heranz, los linenses Loren y Álex Rubio y el barreño Dani Guerrero, que vuelve a la entidad tras su periplo en Gibraltar. También podría ser el partido en el que por fin el venezolano Godoy se vista de gualdiverde, después de los interminables trámites para conseguir su tránsfer. En la portería podría reaparecer David Zamora, que lleva unas semanas entrenándose con el grupo y cuyas paradas se esperan con ganas. El juvenil Álex González, que debutó ante el Córdoba B, volverá a entrar en la convocatoria y ya es considerado como un miembro más de la primera plantilla.

No estarán Román, que se quedó sin sitio en la plantilla tras la llegada de los nuevos atacantes, ni el sanroqueño Iván Villanueva, que alternó la portería con Pablo durante la ausencia de Zamora. Ambos dejaron el club para que sus fichas fueran ocupadas por los nuevos refuerzos.

El técnico de la Unión, Loren Morón, no podrá contar con Diawara, que sigue convaleciente de su golpe en el tobillo, ni con Álex Guti, que aún sigue presentando molestias en la espalda y cuya vuelta aún no se vislumbra. El entrenador recupera a Santi, que no jugó ante el Ceuta por lesión.

Alineaciones probables Conil CF: Fran; Padilla, Adri Domínguez, Antonio, Molina; Mejías, Ponce, Fran Rodríguez, Sergio, Heredia y Cuenca. UD Los Barrios: David Zamora; Álex Vázquez, Gustavo, Paco Borrego, Oñate; Alberto Ramos, Ekedo, Triunfo, Loren; Dani Guerrero y Sidibé. Árbitro: Dris Ahmed Amgait (Ceuta). Hora: 12.30 (23ª jornada). Campo: Antonio Pérez Ureba, de Conil. Antecedentes: La Unión ha visitado al Conil en cuatro ocasiones, con un balance de dos victorias, una derrota y un empate. La temporada pasada el encuentro acabó sin goles.

"El Conil es un equipo muy parecido a nosotros, que presiona muchísimo. Su campo es de césped artificial, y el balón bota mucho. Intentaremos no cometer errores. Si no lo hacemos, sacaremos algo positivo", opina Loren sobre su rival.

"Estoy contento de que hayan llegado refuerzos. Por fin podemos realizar un entrenamiento con 22 futbolistas", comenta el técnico sobre los fichajes.

"Después del partido ante el Ceuta estoy muy contento, porque se hizo un muy buen trabajo tanto físico como mental ante uno de los mejores equipos de la categoría. Esa es la línea que hay que seguir. Me gusta que mis jugadores hayan creído en mi mensaje", añade.