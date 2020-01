El técnico de la Unión Deportiva Los Barrios, Loren Morón, dijo tras el empate de este domingo ante la AD Ceuta (1-1) que la pena máxima señalada en el descuento, y que supuso el tanto visitante, en realidad fue "falta" de Polaco y afirmó que para que el equipo gualdiverde se mantenga en Tercera división la directiva de Álvaro Moya debe "traer tres o cuatro jugadores".

"El penalti se puede interpretar de dos maneras. Oñate me dijo que despejó el balón antes de tocar a Polaco, por lo que es falta de ellos. Ese jugador tuvo tres jugadas que se tiró y el árbitro tendría que haberlo amonestado para que no lo hiciera más. No quiero decir que el colegiado estuviera mal ni a favor del Ceuta. El reparto de puntos es justo porque no podemos cambiar el resultado", comentó.

El técnico gualdiverde comentó que la semana fue complicada: "Tuvimos muchas bajas y solo teníamos 12 jugadores de la primera plantilla. Pero tanto ellos como los juveniles se dejaron la piel en el campo y les doy la enhorabuena por actuar como actuaron hasta que quedaban dos minutos".

"El Ceuta solo tuvo una ocasión, en un centro en la primera parte. Tuvo la posesión, y hay que reconocerlo, pero nosotros defendimos bien y tuvimos buenas contras. Por méritos los tres puntos tenían que haberse quedado aquí. Quizás en la primera parte estuvo el partido porque tuvimos un par de contras y pudimos haberlos matado con dos o tres ocasiones claras. Esto es fútbol y hasta el último minuto hay que estar concentrado. Lástima el penalti. Estoy contento por el trabajo. Tenemos que seguir adelante y pensar en el próximo partido", analizó.

Respecto a la entrada de los juveniles Álex González y Ambrosio, el marbellí opinó: "No sé qué quiere la afición. Me decían que pusiera a canteranos y cuando le doy la oportunidad a la cantera, ¿qué quieren? ¿Qué no los ponga? No tengo más. Ojalá me pudiera yo vestir y jugar, pero no puedo. Le di la oportunidad a los dos chavales porque creo que se lo merecían y nos ayudaron en lo que queríamos".

Preguntado sobre si es una forma de decirle a la directiva que hace falta reforzarse, dijo: "Ellos lo saben y tienen que traer futbolistas porque así es difícil trabajar. Esperemos que esta semana lleguen, porque si queremos salvar la categoría tenemos que traer a tres o cuatro jugadores".