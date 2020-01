La AD Ceuta FC visita este domingo a la Unión Deportiva Los Barrios (17:30) con la obligación de ganar para conservar la cuarta plaza del Grupo X de Tercera división que da acceso a la liguilla de ascenso. El equipo entrenado por el exbético José Juan Romero viene relanzado (ganó sus tres últimas salidas) y con el meta Jesús Romero, cedido por el Algeciras, listo para debutar.

El Puente Genil fue la última víctima del equipo ceutí (0-2) el pasado miércoles, en el duelo aplazado por la participación copera de los caballas. Antes doblegó también a domicilio al Gerena (0-1) y al Antoniano, al que endosó tres tantos. Los norteafricanos solo han perdido una vez como visitantes en la presente campaña, han empatado en cinco ocasiones y han logrado la victoria en cuatro partidos.

Cristo, con diez tantos, es el jugador más peligroso de un equipo que ha incorporado a sus filas esta semana al exalgecirista Gato Romero. El meta podría jugar después de que el hasta hora titular, David Ramírez, haya pedido su cesión a otro club y no entre en la convocatoria. En el Ceuta juegan otros conocidos de la comarca, como los también exalgeciristas Víctor González y David Camps, el exbalono Polaco y el ex de Los Barrios, Ismael Maruja. El entrenador no podrá contar con Ismael Maruja, Álex Sánchez, David Castro, Jalid, Guti y Sufián, todos lesionados.

El técnico solo ha convocado a 16 jugadores: Arturo, Romero, Benji, Chakir, Pozo, Víctor González, Juanan, Julio Iglesias, Espinar, Polaco, Ismael César, Ezequiel, Nané, Cristo, David Camps y Pliego.

"Conozco a Loren y sé que nos encontraremos un partido terrible el domingo. Es un campo complicado, y con la lluvia puede que lo encontremos aún peor. Vamos a tener dos partidos muy duros en poco tiempo", comenta el técnico del Ceuta.

"Es un equipo experimentado y sorprende su mala racha. Creo que la temporada pasada hizo un muy buen trabajo. Esta campaña no empezó a mal, pero quizás el moverse tanto tiempo en tierra de nadie le hizo complicarse. También el cambio de entrenador", añade sobre su rival.