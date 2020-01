La Unión Deportiva Los Barrios comenzó la segunda vuelta del grupo X de Tercera división con una dolorosa derrota este domingo ante el colista, el Córdoba B (0-2) en el debut de Loren Morón como técnico de los gualdiverdes. Los barreños, con solo 15 jugadores de la primera plantilla disponibles, volvieron a acusar la misma falta de eficacia en el ataque y a cometer errores defensivos que les costaron los dos tantos ante un rival que aún no sabía lo que era ganar fuera de casa ni dejar su portería a cero esta temporada. La buena noticia, el debut del exalgecirista Tano y del juvenil Álex González.

Loren tiró de lo que había, casi el mismo once que habría puesto su antecesor, Álex Pallarés. El costasoleño apostó por Villanueva en portería y una defensa de cuatro con Santi, Borrego, Oñate y Álex Vázquez. Urri y Alberto Ramos ocuparon el doble pivote y Triunfo y Legupín las bandas. Completaron el once Dani Guerrero y Román en ataque. Diawara, uno de los mejores en los últimos encuentros, no se recuperó de las molestias y se quedó en el banquillo.

Los barreños comenzaron bien, conteniendo el juego por alto del colista e intentando con contras peligrosas llegar al área contraria gracias a la velocidad de Román. En el minuto cinco tuvo su primera oportunidad tras un balón surtido por Legupín que el atacante decidió definir con un tiro desde fuera del área mal ejecutado. Diez minutos después, tras deshacerse en carrera de Juan Luna, volvió a errar y tiró flojo a las manos del portero.

Parecía que la mano de Loren se empezaba a notar, y tuvo su equipo una más en el 20', tras un centro de Santi que peinó Borrego y Dani Guerrero no llegó a alcanzar. Pero fue un espejismo. En el 26', tras una triangulación del equipo de Diego Delgado, Óscar Vázquez colgó un balón al área que ningún defensor barreño acertó a despejar y el fallo lo aprovechó Crespo para batir a Villanueva con un disparo cruzado.

No hubo reacción de la Unión y los blanquiverdes se dedicaron a esperar su oportunidad. En el 39', los de Loren reclamaron un posible penalti a Román no señalado por el colegiado y en la contra, perfectamente ejecutada por los visitantes, Moyano puso el 0-2 en el marcador.

En la segunda parte todo siguió en la misma dinámica, con el filial del Córdoba esperando atrás y los gualdiverdes intentándolo sin éxito. Y fueron los cordobesistas los que pudieron ampliar la ventaja en dos ocasiones, pero Santi, con un despeje en boca de gol, y Villanueva, que detuvo un remate centrado de Crespo, evitaron una derrota mayor. En el 65' llegó el primer disparo de la Unión en la segunda parte, en una falta botada por Legupín sin potencia que Eric detuvo sin problemas.

El único punto positivo del segundo tiempo fue el debut del juvenil Álex González y de Tano. De las botas del exalgecirista llegó el siguiente remate barreño, en el 84', desde fuera del área y que puso en aprietos al meta rival. Pero los de Diego Delgado fueron los que tuvieron las dos más claras para ampliar su ventaja. Primero Samu, que remató a las manos del portero en el 85', y dos minutos después fue Moyano el que superó a un extenuado Triunfo y la tiró fuera con todo a favor. La última del partido, en el 89', la tuvo Román a centro de Álex Vázquez, pero su cabezazo acabó sin fuerza en las manos del guardameta.

La Unión acumula once encuentros sin ganar y se acerca peligrosamente a los puestos de descenso, que están a solo cuatro puntos. Loren intentó imprimir al equipo un poco más de agresividad, pero los jugadores son los mismos y la falta de alternativas en el banquillo es evidente. Si el club no se refuerza con varios jugadores de garantía, la segunda vuelta se puede hacer muy larga para los barreños.