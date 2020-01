El marbellí Loren Morón ya ejerce de nuevo entrenador de la Unión Deportiva Los Barrios, en cuyo banquillo desembarca menos de 24 horas después de que el valenciano Álex Pallarés presentase su dimisión. El recién llegado no quiere oír hablar de objetivos más allá de “ganar este domingo al Córdoba B”. Loren vuelve a la que fue su casa en la andadura 2008-09, en la que desempeñó funciones de segundo de Jaime Molina y de la que guarda “un gran recuerdo”. No en vano el equipo de la Villa disputó la fase de ascenso a Segunda B. El nuevo técnico llega “para trabajar y cambiar la dinámica del equipo” que enlaza diez partidos sin ganar en el grupo X de Tercera.

La UD Los Barrios, en el comunicado en el que hizo pública la contratación del nuevo preparador explicó que había mantenido contactos con Dynamo Sport, la empresa que soporta buena parte de la plantilla, y que llegó a un acuerdo para que Loren Morón sea el nuevo técnico hasta final de temporada y que esté acompañado por el barreño José María Moya como segundo, además del asistente Antonio Sánchez Robles, el preparador físico Juanjo Pomares y el fisioterapeuta José David Moreno.

El entrenador costasoleño ha ejercido de primer entrenador del Marbella FC y AD Mérida en la Segunda B y en Tercera en Vélez CF y Mancha Real, ambos del grupo IX de Tercera. Su última etapa fue en el Mons Calpe de la Premier de Gibraltar a comienzos de la presente andadura.

Loren, que fue jugador de Sevilla, Recreativo de Huelva, Marbella, Mérida… apenas dispondrá de dos sesiones para preparar el encuentro de su debut, este domingo (17:30) frente al Córdoba B en el San Rafael. “Mejor así, si me hubiesen firmado el lunes hubiese tenido más días para quebraderos de cabeza”, bromea. “Esto es lo que hay y debemos asumirlo”.

"No podemos pensar en los que están por venir o en los que se fueron, hay los jugadores que hay"

“También tenemos que saber que hay que hacer frente a este primer partido con los jugadores que hay”, que serán once o doce de campo y dos porteros. “No podemos pensar en los que están por venir o en los que se han marchado. Los que están son los que deben sacar el resultado adelante, por eso les voy a transmitir a los jugadores la seguridad y la ilusión con la que llego”, insiste Loren, que ya coincidió con Jorge Herrero en el Villanovense.

“No se me olvida que la Unión Deportiva Los Barrios fue el club que me dio mi primera oportunidad como entrenador y aunque las personas que estaban en el club en aquel entonces ya no están siempre he mantenido una magnífica relación con el presidente, su padre y todas las personas que están a su alrededor” destaca.

“Siempre tuve la sensación de que más tarde o más temprano volvería a Los Barrios, porque este club me dio mucho, porque fue mi primera experiencia como entrenador y además hicimos una campaña estupenda, disputando un ascenso que no conseguimos, pero que merecimos”, finaliza.