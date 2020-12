El Algeciras CF recibe este sábado (12:00, en directo por Footters) al Cádiz B en el partido correspondiente a la séptima jornada del grupo IV-A de la Segunda B, aplazado el pasado día 5 diciembre por el coronavirus. El líder invicto vuelve a competir, vuelve a casa y lo va a hacer con público. 400 almas podrán animar en el Nuevo Mirador después de que el Campo de Gibraltar haya bajado este viernes al nivel 3 de riesgo en la alerta sanitaria de la Junta por el Covid-19.

El equipo de Salva Ballesta va a recuperar el primero de los dos partidos que tiene pendientes por culpa del virus. Falta por saber cómo y cuándo se podrá saldar el Clásico comarcal pendiente con la Balona de la octava jornada en La Menacha, también pospuesto por la pandemia, que ha afectado al vestuario linense.

Alineaciones probables Algeciras CF: Vallejo; Alcázar, Dani Espejo, Fran Serrano, Robin, Armando, Llinares, Iván, Edu Ubis, Juan Serrano y Álvaro Romero. Cádiz B: Flere, Javi Martín, Saturday, Lautaro, Baró, Duarte, Javi Pérez, Tur, Peter, Chapela y Boselli. Árbitro: Juan Peña Varela (Sevilla). Hora: 12:00 (en directo por Footters, 7ª jornada). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Cádiz B lleva diez años sin perder en el Nuevo Mirador. La pasada temporada se produjo un empate (1-1). La última victoria algecirista, en la 2010-11, por 3-0 con goles de los algecireños May, Benítez y Alvi.

El líder retoma la competición tras dos jornadas de parón ante un rival que lleva el mismo tiempo sin jugar. Los albirrojos, no obstante, han podido ejercitarse más veces que su rival, que ha tenido que pasar por la preceptiva cuarentena tras el caso positivo que provocó el aplazamiento.

Existe expectación por ver cómo regresa el Algeciras al verde, por ver si la doble interrupción ha afectado al ritmo de un equipo lanzado que logró en San Fernando su quinta victoria consecutiva, una racha que emula a la del histórico conjunto de José Luis Montes que logró el ascenso a Segunda en 2003. Los de Ballesta, que permanecen en el reducidísimo club de los invictos de la categoría, se han aupado además como el equipo con mejor coeficiente de toda la Segunda B. Hay muchos logros en juego además de tres puntos ante un Cádiz B que acecha las posiciones de privilegio.

Estas dos jornadas en barbecho han permitido al Algeciras recuperar efectivos como Edu Ubis y Dani Sales. El delantero, fuera de combate desde el triunfo ante el Marino, podría ser de la partida; y el centrocampista aspira a su primera convocatoria tras haber superado una fascitis plantar. No todo son buenas noticias porque Yago Pérez y Almenara se han vuelto a lesionar, con distintas molestias, y se caen de la dinámica cuando acababan de entrar. Está también la incógnita de Melchor, que ya se perdió el desplazamiento a La Isla y esta semana se reincorporó al grupo.

El once depende del planteamiento que Salva Ballesta tenga en mente: si mantiene su apuesta por ese esquema con Álvaro Romero como hombre más adelantado, con un juego más vertical, o si recupera la presencia de un nueve puro ahora que ha vuelto Ubis.

Los dos aplazamientos por el Covid, curiosamente, han evitado que el Algeciras juegue a puerta cerrada, algo que otros equipos del grupo ya han hecho. El algecirismo podrá contar con 400 abonados en la Tribuna Par y el Fondo Sur, tras el sorteo que el club realizó el pasado jueves. Los otros dos sectores, Tribuna Impar y Preferencia, son los que podrán aspirar al siguiente partido en casa si las condiciones sanitarias lo permiten.

El poder contar con aficionados es lo que más motiva al entrenador algecirista: "400 personas que van a parecer 40.000. La gente quiere fútbol, quiere ver a su equipo en el Nuevo Mirador y quiere disfrutar. Sabemos que la afición va a reventar con su equipo durante los 90 minutos y para los jugadores ha sido una gran alegría", destaca Salva.

"Espero a un Cádiz B con personalidad"

El técnico advierte sobre la entereza del Cádiz B: "Es un equipo muy bien trabajado, que te somete, que le gusta ser protagonista y lleva mucho con el entrenador; no lo va a poner nada fácil".

"Espero un Cádiz B con jugadores con personalidad, gente que ha participado en el primer equipo. No es un típico filial", agrega.

El míster del Algeciras entiende que "hay que jugar los muchos partidos que hay dentro de un partido" y celebra la recuperación de efectivos: "Ubis, Sales, Raúl Hernández... son incorporaciones importantísimas que aumentan el nivel de la plantilla y nos dan un plan B si hiciese falta", dice. "Están todos locos por participar, de hecho a veces tenemos que pararlos en los entrenamientos por la intensidad con la que se emplean", subraya.

Ballesta asume la situación del Covid con normalidad: "Es lo que nos toca y lo que nadie quiere, toquemos madera de que nosotros todavía no hemos provocado esta situación, pero no estamos exentos de ello. Hay que respetarlo porque a nadie le gusta suspender partidos". El preparador explica que su plantilla de momento no tiene vacaciones hasta saber cuándo podrán celebrar el Clásico con la Balona.