Los transportistas de contenedores dejan de operar 8.000 movimientos en el Puerto de Algeciras desde el lunes

La imagen de los accesos vacíos a las dos terminales de contenedores del Puerto de Algeciras se mantendrá en las próximas horas (y previsiblemente todo el fin de semana) salvo que el Gobierno adopte alguna medida urgente que permita rebajar de inmediato el precio del gasóleo.

Así lo asegura el presidente de la Asociación de Transportes de Contenedores de la Bahía de Algeciras (ATCBA), que agrupa a 30 compañías con una flota de un millar de camiones. Desde el lunes y hasta este viernes, la asociación estima que se han dejado de operar unos 8.000 contenedores (movimientos) de entrada y salida de las dos terminales del Puerto de APM Terminals Algeciras y TTI Algeciras. La ATCBA efectúa este cálculo a razón de 800 movimientos por terminal al día.

La ATCBA no forma parte de la plataforma de pymes y autónomos que ha convocado las movilizaciones indefinidas a escala nacional por el alza de los precios de los carburantes, si bien su presidente insiste en compartir los motivos.

"Seguimos esperando que se arregle el conflicto y que el Gobierno mueva ficha. Sin embargo, echa más palos a las ruedas con declaraciones como las de la ministra Raquel Sánchez, que ha vinculado a la plataforma nacional con la ultraderecha. No son de izquierda ni de derechas. Son trabajadores que, como a nosotros, no les salen las cuentas", ha censurado Diego Piñel.

Para el presidente de la ATCBA, la "tozudez" del Ministerio de Transportes está agravando el conflicto y provocando tensiones en la cadena de suministro. "Tenemos en nuestra asociación mil camiones parados porque girar la llave no compensa. No podemos esperar a que las medidas se apliquen desde el día 29 de marzo", según Piñel.

La ATCBA considera suficiente una rebaja "inmediata" del precio del gasóleo de 38 a 40 céntimos para paliar la situación. "El Gobierno pierde la credibilidad y nosotros defendemos a todos los empresarios del transporte. Estamos todos en la misma lucha y se sobreentiende aunque no formemos parte de la plataforma. No nos podemos meter en carretera con estos precios. No es rentable", ha recalcado Piñel.