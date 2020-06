El Gobierno prepara una OPE con fuertes protocolos sanitarios a la espera de Marruecos

El Gobierno central lleva semanas preparando una Operación Paso del Estrecho que no sabe si va a producirse, en qué fechas ni en qué condiciones, pero que tendrá unos protagonistas claros: los protocolos sanitarios. La amenaza de un posible rebrote del coronavirus dentro de la mayor migración anual que vive Europa y su exportación al continente africano ha puesto en duda una operación que se viene realizando durante los últimos 32 años, cada vez con más éxito y fluidez, permitiendo que tres millones de viajeros magrebíes crucen cada verano el Estrecho en ambos sentidos para pasar las vacaciones. Pero, con la mirada aún puesta en la decisión de Marruecos sobre sus fronteras (cerradas desde el 12 de mayo), España trabaja ya en la articulación de la OPE más complicada.

Así se ha puesto de relieve durante la constitución hoy del comité director provincial de la Operación vía vídeoconferencia. Algeciras y Tarifa suman el 72% del tráfico de la OPE, fundamentalmente Algeciras, que recibe a miles de vehículos y viajeros diarios que esperan en suelo portuario su hora de embarque. En el caso de Tarifa, el flujo de viajeros cruza el centro del municipio, pero ese número es mucho menor. La operación ha sido en los últimos años ejemplo de fluidez y no ha generado problemas pero este año tiene sobre la mesa el reto de evitar el riesgo sanitario.

Por eso, el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, ha destacado el papel de la Junta de Andalucía, como autoridad competente en la atención sanitaria. “Agradecemos el establecimiento de protocolos claros de actuación a nivel preventivo y ante la presencia de personas sintomáticas, así como el ofrecimiento de reforzar sus capacidades, proponiendo medidas como la medicalización de hoteles para estar preparados ante una posible necesidad de los mismos”.

No ha sido el único ofrecimiento. El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha puesto a disposición del Ministerio del Interior parcelas municipales en el parque empresarial de Palmones que se sumarían a la que ya se usa tradicionalmente como área de descanso y que podrían servir para realizar un control previo antes de la entrada de los vehículos en el Puerto de Algeciras. También ofrece Los Barrios la colaboración de su Policía Local y voluntarios de Protección Civil. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha propuesto la intervención de la Unidad Militar de Emergencias en labores de apoyo y control.

Propuestas todas que se han recogido para sumarse al trabajo previo realizado por varios ministerios en la elaboración de los protocolos necesarios para la OPE. Interior, Exteriores, Transporte y Sanidad, así como otras instituciones autonómicas y locales, han participado en su elaboración. El plan de transporte mantiene el mismo esquema y los esfuerzos se han volcado en esos protocolos que tendrán que garantizar la seguridad de los viajeros y de la población de origen y destino.

El trabajo está preparado, pero lo cierto es que aún se desconoce qué va a pasar con esta Operación Paso del Estrecho. Esta se desarrolla tradicionalmente entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, aunque los momentos de más intensidad se dan a final de julio y primeros de agosto. En el caso de que Marruecos abriese sus fronteras, este inicio podría retrasarse y eso supondría concentrar el flujo migratorio que lleva a los viajeros desde el centro de Europa a Marruecos y Argelia a finales de julio, un reto añadido para dar una salida segura y fluida a esos viajeros.

Todas estas cuestiones están sobre la mesa en los contactos que España está manteniendo con los países implicados, Francia, Bélgica, Holanda, Marruecos y Argelia fundamentalmente.

"Estamos en diálogo y en conversación con otros países, fundamentalmente con Marruecos, en primer lugar porque África es un continente vulnerable", con "bastante pobreza" y una "ausencia total del sistema sanitario", ha asegurado la ministra portavoz, María Jesús Montero, al ser preguntada este martes por el asunto. "Hoy todos estamos preocupados con que se provoque una propagación del virus, con lo que puede conllevar de enfermedad y de fallecimientos para personas que no tienen cómo protegerse".

Montero ha recordado que "hay que coordinar muy bien todas las medidas de seguridad tanto para esas personas como para el conjunto de los lugares por donde habitualmente se encuentran o esperan para poder pasar a su país de origen". "Todas estas cuestiones aconsejan un diálogo estrecho con Marruecos y cuando las decisiones con este país estén adoptadas de común acuerdo estaremos en condiciones de poder ver cómo y bajo qué premisas se puede plantear este año la operación Paso del Estrecho", ha destacado.

Marruecos aún no ha despejado la incógnita principal: si abrirá sus fronteras para que esa operación pueda producirse. El país cerró sus pasos fronterizos el pasado 12 de marzo, dejando varados a 38.000 súbditos en todo el mundo (parte de ellos en Algeciras), que vieron como se les negaba la repatriación. Este martes ha anunciado que iniciará el retorno de los atrapados en Algeciras en 48 horas, pero no ha dado detalles sobre cuándo se producirá la apertura de fronteras. Sí ha detallado el protocolo que seguirá con los que regresen, dos pruebas de coronavirus y someterlos a una cuarentena colectiva en hoteles clasificados durante nueve días, pero no ha aclarado si querría aplicar una medida similar a los que lleguen dentro de una posible Operación Paso del Estrecho.