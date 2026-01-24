Primera defensa del liderato de una Balona con ganas de revancha

La Real Balompédica Linense afronta este domingo (12:00, en directo por Triunfemos) la primera defensa del liderato del grupo X de Tercera Federación, al que llegó el pasado domingo con un sufridísimo triunfo en Conil (2-4). Los albinegros reciben en el Ciudad de La Línea al Córdoba B con cierto aire de revancha en el ambiente, ya que el filial fue el último equipo en derrotarles. Los locales afrontan la contienda con las bajas de Antonio Hermosín, Tomi Lanzini y Pepe Rincón, aunque durante la semana se han incorporado al plantel los defensas Ángel Mancheño y David Muñoz.

La Balona regresa a casa como primera clasificada tras saldar con victorias los tres partidos disputados en 2026. El de este domingo es un encuentro especialmente significado, ya que el Córdoba B fue el último rival que consiguió doblegarle, el 14 de septiembre por 2-0. Más de cuatro meses después, los linenses tienen a su alcance completar una vuelta entera sin perder. Que se dice muy pronto.

La Balompédica, como es obvio, seguirá al frente de la clasificación si gana. Pero podría darse el caso de que lo hiciese empatando, aunque eso dependería de los marcadores del Ciudad de Lucena-Atlético Central (segundo contra cuarto) a los que aventaja en un punto y Bollullos-Conil. Ambos duelos se disputan en horario vespertino. La derrota descabalga seguro a los de La Línea del liderato, por aquello del enfrentamiento directo entre dos de sus más directos seguidores.

Ficha técnica Real Balompédica Linense: Brian Mahugo; Chey, Diego Domínguez, Julio Algar, Pedro Morillo; Sergio Pérez, Cristian Boateng, Aschalew Sanmartí, Cascajo; Álvaro González y Zaqui. Córdoba B: Arévalo; Dani Albuera, Miguelón, Amin Rajouani, Josema, Javi Antrás, David Ortega, Hashim, Viti Álvarez, Pablo y Dani González. Árbitro: José Miguel Catalán Pérez (Sevilla). Dirigió el Bollullos-Balona del 16 de noviembre (0-0). Expulsó a dos jugadores por bando y su labor resultó, por momentos, grotesca. Hora: 12:00 (Encuentro de la decimonovena jornada en el grupo X de la Tercera Federación, por streaming a través de Triunfemos Web Directo, previo pago y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Ciudad de La Línea. Precedentes: La Balona ha recibido al filial del Córdoba en 12 ocasiones, en Regional Preferente, Tercera división y Segunda B. El balance es de ocho triunfos locales, dos empates y dos triunfos forasteros. La última visita, en marzo de 2018, se resolvió con visitante (0-1) con un gol de Quiles en el tiempo añadido.

El desembarco de los de David Sánchez en la primera plaza ha disparado la ilusión entre la hinchada, que después de tres años de sufrimiento estaba deseando tener una oportunidad para disfrutar. Una pena que las previsiones meteorológicas no sean las mejores para la hora del encuentro y el frío y la lluvia pueda condicionar el ambiente.

Los de La Línea afrontan el encuentro con tres bajas de peso, las del meta Antonio Hermosín, el mediocentro Tomi Lanzini y el delantero Pepe Rincón. Tampoco podrá llevar a cabo sus funciones el preparador de porteros, Fran Mateu, igualmente sancionado. Por el contrario han llegado dos refuerzos, los sub-23 Ángel Mancheño y David Muñoz. Todos los disponibles, incluido el portero del filial Álex Orozco, están citados en la caseta.

Los recién llegados David Muñoz y Ángel Mancheño / Manu Romero

En el once, tras el trasiego que supusieron los tres partidos en una misma semana y las obligadas rotaciones, lo único que está garantizado es que habrá novedades.

Es obvio que Brian Mahugo defenderá el marco. En el eje de la medular todo indica que estarán Cristian Boateng y Aschalew Sanmartí. Sergio Pérez apunta a un costado y arriba es posible que Zaki, que se lo ganó en Chiclana, sea el referente ofensivo. Pero, como siempre, no deja de ser una especulación, porque el míster no suelta prenda al respecto.

David Sánchez pide a la afición que no decaiga

El entrenador, David Sánchez, subraya que su equipo “no es” el que perdió en la primera vuelta en Córdoba y reitera sus peticiones de escapar de la euforia tras la llegada al liderato. “Quedan muchos puntos, faltan muchas finales y vamos a mantener el mismo respeto y la misma humildad. Queremos mejorar los números en casa de la primera vuelta”.

Con respecto al Córdoba B sostiene: “Es un buen filial, que juega muy bien al fútbol. Encadena unos cuantos malos resultados y aunque hayan merecido más viene con malas sensaciones y cuando te metes en esas dinámicas tomas decisiones que no te ayudan. Campos como el nuestro le viene muy bien”.

El míster resta importancia a las bajas (“las supliremos con compañeros que están preparados y daremos un buen nivel”), se felicita por las llegadas de Ángel Mancheño y David Muñoz (“van a dar competitividad y nos van a hacer mejor equipo”) y se deshace en elogios para una afición a la que le pide que vuelva a respaldar a los suyos.

El Mirandilla derrota al Utrera (2-1)

En el único encuentro adelantado al sábado en este grupo X de Tercera, el Cádiz Mirandilla -que parece sobreponerse la diáspora de jugadores que se han marchado al Sanluqueño- ha vencido al CD Utrera (2-1).

El camerunés Ngono adelantó al filial en el 30'. Dani Dueñas hizo el empate de penalti (73') y el arcense David Barroso estableció el resultado definitivo en el 82'.

Con este marcador, el filial del Cádiz asciende momentáneamente a la quinta plaza en detrimento del Dos Hermanas, que este domingo (12:00) visita al Tomares.