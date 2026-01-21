El Recre exige la 'cláusula del miedo' para enviar la carta de libertad de David Muñoz a la Balona

La Real Balompédica Linense está a la espera de recibir la carta de libertad del Recreativo de Huelva para hacer oficial —por segunda vez— el fichaje del lateral zurdo sub-23 David Muñoz. El zaguero venía actuando en el filial onubense, que milita, como los albinegros, en el grupo X de Tercera Federación y, según sostiene Huelva24Horas, el Decano no ha hecho llegar a la Balona el documento porque exige que los de La Línea acepten lo que se suele denominar como la "cláusula del miedo": es decir, que David Muñoz no se alinee con la Balona frente al segundo equipo del Decano.

El fichaje de David Muñoz, un sub-23 de garantías que apuntala el lateral zurdo —para el que el conjunto albinegro sólo contaba con Pedro Morillo—, se le ha enquistado a la Balompédica. El club hizo pública su incorporación a primera hora de la mañana de este miércoles. Estaba previsto que, poco después, el futbolista —que ya se encontraba en La Línea— tomase parte en la que también iba a ser la primera sesión de trabajo de otro recién llegado, Ángel Mancheño.

Sin embargo, a su llegada al estadio, el jugador no pudo aportar, como estaba previsto, el documento que certificaba su desvinculación del Recre, por lo que el equipo linense tomó dos decisiones: por un lado, retirar el anuncio de su fichaje de las redes sociales y, por otro, no permitir que participase en el entrenamiento.

La prensa de Huelva sostiene que el Recre no enviará dicho documento hasta que la Balona acepte por escrito que David Muñoz no participará con los albinegros en el duelo del próximo ocho de marzo en el Ciudad de La Línea con su equipo de procedencia. La salida del nazareno está, sin embargo, tan cerrada que el club ya ha incorporado otro jugador para su puesto, Dani Romero, que tenía ficha del primer equipo.

¿Quién es David Muñoz?

David Muñoz Martínez (Alhama de Granada, 19 de febrero del 2003) tiene 22 años y, por lo tanto, ocupa ficha sub-23.

El granadino residente en Sevilla firmó por el filial del Recreativo de Huelva el pasado verano y ha disputado 16 partidos en la primera vuelta con los onubenses (13 como titular) con la aportación extra de tres goles. Curiosamente, a pesar de estar en la convocatoria, no participó en el Onubense-Balona de la primera vuelta.

Como sucede con la llegada de Ángel Mancheño para el lateral derecho, la incorporación de David Muñoz proporciona al técnico, David Sánchez, una alternativa con un perfil diferente, ya que es un futbolista de mayor proyección ofensiva que Pedro Morillo. En más de una ocasión se ha alineado en el costado zurdo de la medular, por delante de otro lateral.

El lateral posee más experiencia en la categoría, ya que la pasada temporada militó en el CD Utrera, con el que peleó por el ascenso en el playoff. David Muñoz recaló en la entidad del San Juan Bosco con 20 años, pasó por el filial de los mostachones y dio el salto al primer equipo. En su etapa como juvenil, el defensa formó parte de las categorías inferiores del Cádiz CF.