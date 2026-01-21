La Balona ficha al sub-23 David Muñoz para apuntalar el lateral izquierdo

Segundo fichaje en apenas dos días de la Real Balompédica Linense. Tras hacer oficial la incorporación del lateral derecho Ángel Mancheño, el club de La Línea ha anunciado este miércoles la llegada del lateral izquierdo David Muñoz, que llega procedente del Atlético Onubense, rival de los albinegros en el grupo X de la Tercera Federación.

David Muñoz Martínez (Alhama de Granada,19 de febrero del 2003) tiene 22 años y por lo tanto ocupará otra ficha sub-23 en la plantilla de David Sánchez. El granadino residente en Sevilla firmó por el filial del Recreativo de Huelva el pasado verano y ha disputado 16 partidos en la primera vuelta con los onubenses (13 como titular) con la aportación extra de tres goles.

El nuevo balono posee más experiencia en la categoría ya que la pasada temporada militó en el CD Utrera, con el que peleó por el ascenso en el playoff. David Muñoz recaló en la entidad del San Juan Bosco con 20 años, pasó por el fiial de los mostachones y dio el salto al primer equipo. En su etapa como juvenil, el defensa formó parte de las categorías inferiores del Cádiz CF.

"Llega a La Línea para aportar juventud y velocidad en el lateral izquierdo", destaca la Balona. "Desde el club le deseamos mucha suerte y le damos la bienvenida".

La Balona, líder del grupo X de Tercera Federación tras la disputa de la decimoctava jornada, apuntala el costado izquierdo de la defensa tras haber sellado un día antes al sustituto el lado derecho, para el malagueño Rubén Olea, que tras restañar su maltrecha rodilla en un quirófano, ha dicho adiós a la temporada.

Los albinegros hiceron oficial el pasado martes el fichaje del lateral diestro sub-23 Ángel Mancheño, tras un acuerdo que se prolonga hasta el final de la presente campaña. El interés de los albinegros por el zaguero fue desvelado por Europa Sur el pasado día 15. El Xerez Deportivo (el de toda la vida) de la Segunda Federación, club en el que había estado enrolado desde el comienzo del club, anunció la salida del futbolista a primera hora de la mañana.