La Balona hace oficial el regreso del lateral derecho Ángel Mancheño

La Real Balompédica Linense ha hecho oficial este martes el fichaje del lateral diestro sub-23 Ángel Mancheño, tras un acuerdo que se prolonga hasta el final de la presente campaña. El interés de los albinegros por el zaguero fue desvelado por Europa Sur el pasado día 15. El Xerez Deportivo (el de toda la vida) de la Segunda Federación, club en el que había estado enrolado desde el comienzo del club, anunció la salida del futbolista a primera hora de la mañana.

La Balona, líder del grupo X de Tercera Federación tras la disputa de la decimoctava jornada, ya tiene sustituto para el malagueño Rubén Olea, que tras restañar su maltrecha rodilla en un quirófano, ha dicho adiós a la temporada. Como adelantó este medio el jugador elegido es Ángel Mancheño, que ya vistió la camisola del equipo de La Línea en la andadura 2023/24.

En aquella temporada participó en 19 partidos, diez de ellos como titular, en Segunda Federación. El curso pasado tomó parte nada menos que 32 duelos (25 como titular) con el Ceuta B en la misma Tercera RFEF en la que la Balompédica compite en la actualidad.

El fichaje de Mancheño ofrece al entrenador, David Sánchez, una alternativa interesante para el lateral derecho. El inquilino habitual de esa plaza, José Juan Estévez Guerrero, Chey, es un jugador de carácter más defensivo, mientras que el recién llegado se proyecta más en ataque.

Eso sin olvidar que Chey se puede desenvolver también en caso de necesidad en el lateral zurdo y, en espera de que el club lleve a cabo un refuerzo para esa demarcación, que todo indica que llegará en breve, podría ser el relevo de Pedro Morillo.

Ángel Mancheño Vargas (Dos Hermanas, 18 de enero de 2003) se forjó en la cantera del Sevilla FC y llegó a jugar en el filial senior de Tercera Federación, con el que disputó 29 encuentros (todos en el once inicial) en la 2022-23, lo que le abrió las puertas de la Balompédica, con la que dio el salto a la cuarta categoría nacional.

Como queda explicado, el curso pasado se hizo el dueño del costado derecho de la zaga del Ceuta B, pero en el presente curso el entrenador del Xerez Deportivo, el exbalono Diego Galiano, no ha depositado su confianza en él.

Ángel Mancheño se incorporará a los entrenamientos de la Balompédica este miércoles, día en el que el plantel comienza a preparar el choque con el Córdoba B del próximo domingo (12:00) tras disfrutar de dos días de permiso que han seguido a una semana en la que hizo frente a tres partidos de competición.