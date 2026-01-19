La Balona vuelve a ser líder ¡2.231 días después!

Formación de la Balona en su victoria en Villarrobledo en la primera jornada de la campaña 2019-20

La Real Balompédica Linense se aupó este último domingo al liderato del grupo X de Tercera Federación (quinta categoría del escalafón nacional) al imponerse 2-4 en su visita a Chiclana y beneficiarse de las derrotas de Ciudad de Lucena y Bollullos. La afición albinegra no veía a su equipo como primer clasificado desde el primer día de septiembre de 2019, cuando lo hizo en Segunda B (tercera división española). Es decir, ha tenido que esperar la friolera de 2.331 días, o lo que es lo mismo, 76 meses, o bien 330 semanas o, dicho de otra forma, seis años, cuatro meses y 18 días. En ese periodo el conjunto albinegro ha disputado 212 partidos en cuatro categorías diferentes.

La afición de La Línea celebró, tanto el domingo en el Municipal chiclanero, donde estaba presente de manera multitudinaria, como después en redes sociales, el ascenso a la primera plaza de la escuadra que entrena David Sánchez. No sólo es una exigencia de la presente temporada, que sigue a dos descensos en tres años, era algo muy esperado. Tanto como más de seis años y cuatro meses.

Y es que para ver a la Balona oficialmente como primera clasificada hay que remontarse al primer día de septiembre de 2019.

Los albinegros, con Jordi Roger al frente, habían vencido 0-2 en el Barranco del Lobo al Villarrobledo del exbalono Jesús Castellanos el sábado 24 de agosto en el estreno liguero, con goles de Luis Alcalde y Dopi, materializados en el arranque de cada una de las dos mitades. Ese resultado ya le colocó, por diferencia de goles, en lo más alto del grupo IV de la Segunda división B, pero compartiendo puesto por número de puntos con Cádiz B, Córdoba y San Fernando, que también sellaron su primer duelo con victoria.

Una semana más tarde, ya en el entonces Municipal, la Balompédica derrotó 1-0 al UCAM de Murcia con un auténtico golazo del algecireño Tomás desde la frontal del área en el 25’. Al término de aquella jornada era el único equipo del grupo que sumaba seis puntos, luego ocupaba la primera plaza en solitario.

Jugadores de la Balona festejan la victoria sobre el UCAM y el consiguente liderato en solitario en septiembre de 2019 / R

Un empate (1-1) en Mérida de la tercera jornada mantuvo a la Balompédica en el grupo de líderes. Sin embargo, esta vez el golaveraje beneficiaba al San Fernando, con el que también estuvo igualada, con igual suerte, una semana más tarde.

Aquella fue la campaña interrumpida en la jornada 28 por la crisis sanitaria generada por el Covid-19 después de que Antonio Calderón –que un año después ascendería a los linenses a la entonces nonata Primera RFEF– hubiese sustituido a Jordi Roger por decisión del entonces presidente, Raffaele Pandalone.

Era la plantilla de la que formaban parte: Javi Montoya y Nacho Miras; Álvaro Vega, Carrasco, Fabrizio Danese, Jordan Sánchez, Josema, Mikel Fernández, Nacho Holgado, Sergio Rodríguez, Tomás, Bakr Abdellaoui, Airam Benito, Albisua, Bandaogo, Kaya, Luis Alcalde, Manu Molina, Samu, Dopi, Javi Forján, Fosela, Igor Martínez, Alhassan Koroma, Mai, Musa, Pito Camacho, Santi Luque y Tito Malagón.

La campaña siguiente, aquella particular post-Covid que se jugó en varias fases, la Balona fue casi líder tras la tercera jornada de la primera de ellas. Había sumado siete puntos y acreditaba tres goles a favor y uno en contra. Exactamente los mismos números que su eterno rival, el Algeciras CF. El reglamento establece que en estos casos, al menos hasta el final de la competición, decide el orden alfabético. Luego, al menos para la estadística, los linenses no ocupaban esa primera plaza de la que disfrutan en la actualidad.

El anterior antecente

Antes de subir al liderato en la primera jornada de la 2019-2020 la Balona había tenido que esperar 714 días para disfrutar de la condición de primer clasificado. Los que habían transcurrido desde la cuarta jornada de la campaña 2017-18, disputada el 10 de septiembre. Aquel día el conjunto linense venció 2-0 al Extremadura de Almendralejo con goles de Sergio Molina y Juampe. La Balona hace cumbre titulaba Alessio González en la crónica ofertada por Europa Sur.

Hasta ese día la Balompédica había empatado en la jornada inaugural en Badajoz (1-1), derrotado al Betis Deportivo (4-1) y había vencido al Lorca (2-0).

Durante la semana se habló y mucho de que en caso de vencer en el siguiente compromiso, también en el Municipal, los que entrenaba Julio Cobos hubiesen firmado el mejor arranque liguero de la centenaria historia de la Balona en Segunda División B. Contra todo pronóstico el Écija se impuso 0-1 en un duelo en el que los de casa malograron infinitas ocasiones.