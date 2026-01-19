El Ayuntamiento de La Línea retoma la campaña para acercar la Balona a los escolares

La delegación municipal de Educación del Ayuntamiento de La Línea y la Real Balompédica Linense llevarán a cabo un programa educativo destinado a dar a conocer el primer equipo de fútbol de la ciudad entre el alumnado. La iniciativa prevé la participación de unos 650 estudiantes de cuarto de Primaria pertenecientes a doce centros educativos. Esta iniciativa retoma otra muy similar de cursos precedentes y forma parte de la oferta escolar municipal.

Esta actividad impulsada por la Real Balompédica Linense, en coordinación con Educación, comenzará el próximo viernes, 23 de enero y está orientada a estudiantes de cuarto curso de Primaria.

En total, se han inscrito 655 alumnos de 12 colegios para una propuesta cuyo propósito es acercar al alumnado al equipo local de fútbol, propiciar el contacto con los jugadores y el cuerpo técnico, estimular la creatividad y la capacidad de expresión, fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable, así como promover valores como la deportividad, el respeto o la disciplina.

El inicio del programa está fijado para el viernes día 23, en el colegio Juan Pablo II-San Pedro, con la participación tanto de jugadores y cuerpo técnico como del propio alumnado.

Las sesiones se desarrollarán los viernes de cada semana, en horario de 12.00 a 13.30 horas, en el estadio Ciudad de La Línea. La actividad contempla además la entrega de entradas a los alumnos para que puedan asistir al partido más cercano que la Balompédica dispute en casa, ocasión en la que se realizarán una foto con el equipo antes del inicio del encuentro.