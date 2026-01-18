Así queda la clasificación del grupo X de la Tercera Federación tras la 18ª jornada

La decimoctava jornada del grupo X de Tercera Federación dejó como buena noticia el ascenso, por primera vez en lo que va de temporada, de la Real Balompédica al liderato, merced a su sufrido triunfo en Chiclana (2-4). De los cinco equipos que afrontaban el fin de semana en puestos de play-off sólo los linenses y el Atlético Central saldaron sus duelos con triunfos. El Cádiz Mirandilla, desmantelado para reforzar al Atlético Sanluqueño de Primera Federación, cayó ante un Dos Hermanas que escala hasta la quinta posición.

Uno de los resultados que brindó a la Balona la posibilidad de situarse líder fue la derrota 2-0 del Bollullos en la visita al Atlético Central, que volvía a la senda del triunfo tras caer el miércoles en La Línea en partido aplazado.

"El Atlético Central volvió a hacerse fuerte en el Ciudad de Alcalá al imponerse por 2-0 al Bollullos CF en un encuentro muy trabajado, decidido por los goles de Manu Gavilán (40’) antes del descanso y de Pablo Osborne (82’)", resume la web del conjunto sevillano.

Utrera, 2 – Ciudad de Lucena, 1

Por otro lado, el Ciudad de Lucena tropezó en su visita a un Utrera que tras el empate con la Balona que tantas críticas desató en La Línea en el final de 2025 ha derrotado en el arranque de 2026 en el San Juan Bosco tanto a los cordobeses como al Bollullos. Manu Alonso hizo el 1-0 en el 16’. Nacho Fernández, de penalti, igualó en el 70' pero seis después, también desde los once metros, Fran González dio el triunfo a los mostachones.

"El Lucena se deja el liderato en Utrera", sostiene Córdoba Deportes "La escuadra celeste pierde después de 13 jornadas invicto en un partido en el que va de más a menos y cede la primera plaza tras la victoria del Linense".

Dos Hermanas, 3 – Mirandilla, 0

El Mirandilla, que empezó la jornada quinto, cayó en Dos Hermanas (3-0) después de que la plantilla del filial cadista haya sido poco menos que esquilmada para reforzar al Atlético Sanluqueño. Los de Emilio Fajardo, Fran Tena y Antonio Romero regresan a la zona de play-off. Souleymane en propia meta (34'), Toni García (87') y Adrián Ruiz (95') hicieron los goles de los nazarenos.

"El Cádiz CF Mirandilla cayó derrotado este mediodía ante el Dos Hermanas en un encuentro en el que el conjunto amarillo ofreció una imagen muy competitiva y dejó sensaciones positivas, especialmente en el apartado del juego, pese a un marcador final más amplio de lo que reflejó el desarrollo del partido", sostiene la web del conjunto amarillo.

Córdoba B, 0 – Atlético Onubense, 1

El Córdoba B, que visitará a la Balona en la próxima jornada (domingo 25 a las 12:00), cayó el sábado a manos del Atlético Onubense. El tanto visitante lo anotó el exbalono Pecellín (12'). Debutó con los onubenses el tarifeño Álex Cantera, ex también del equipo de La Línea.

"Un gol de Pecellín, a poco de comenzar el partido, dio al Atlético Onubense un balsámico triunfo en el feudo del Córdoba B (0-1), con el que el cuadro de Huelva respira después de haber sumado una sola victoria en ocho partidos", explicaba Huelva Buenas Noticias.

"No ha podido comenzar mejor la segunda vuelta para el filial del Decano, que ha logrado tres puntos de oro, que le permiten poner algo de tierra de por medio con la zona de descenso, a la que el cuadro de Raúl Galbarro se había acerca de manera temeraria", añadía.

Ceuta B, 0 – Pozoblanco, 1

También el sábado, el Ceuta B cosechaba su primera derrota en casa de la temporada. El éxito le correspondió al Pozoblanco. El partido lo decidió un tanto de Lay Saar (19'). El equipo que entrena el exbalono David Álvarez Polaco cosechaba de esta manera su tercera derrota en sus últimos seis compromisos.

"El Ceuta B dominó el partido de principio a fin. Controló la posesión, llevó el ritmo del juego y generó constantes ocasiones de gol, demostrando una superioridad clara sobre su rival. Pero, como suele ocurrir en el fútbol, el dominio no siempre se traduce en resultado", sostiene Ceuta Deportiva.

"El Pozoblanco, en su único disparo a portería, logró adelantarse en el minuto 17. Un centro lateral perfectamente ejecutado acabó en gol de Lay Sarr, poniendo por delante al equipo visitante y obligando al Ceuta ‘B’ a remar contra corriente", añade.

Coria, 1 – San Roque de Lepe, 0

Quizás la mayor sorpresa de la jornada la protagonizó el colista Coria, que sumaba su segundo triunfo del curso, al vencer al San Roque de Lepe, que sólo había perdido un partido en las seis jornadas precedentes.

“El San Roque de Lepe cayó derrotado a domicilio este domingo ante el Coria CF por 1-0. El único tanto del partido llegó en el minuto 39, obra de Diego Romero, que firmó un auténtico golazo con un disparo a la escuadra. Pese al esfuerzo del conjunto lepero, el marcador no se movió y los tres puntos se quedaron en Coria”, narra Canal Costa.

Castilleja, 1 – Tomares, 0

Un gol de Cazorla (21') dio el triunfo al Castilleja sobre el Tomares. Un triunfo que se antoja vital en la pelea por la salvación, ya que los vencedores enlazan seis jornadas sin perder e igualan a puntos a los que marcan la permanencia.

Conil, 2 – Sevilla C, 0

Cerró la jornada el triunfo 2-0 del Conil, que se resarcía de su derrota a manos de la Balona de hace una semana, a manos del Sevilla C. Marcaron Óscar Oliva (36') y Álvaro Belizón (56'). Los sevillistas jugaron media hora con un futbolista menos por la expulsión de Javi Bernal.

Los resultados de la jornada 18 en el grupo X de Tercera Federación fueron:

La clasificación, tras la primera jornada de la segunda vuelta, queda así: