David Sánchez, "orgulloso" de su Balona, llama a "tener los pies en el suelo" tras alcanzar el liderato

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, resalta la necesidad de "mantener los pies en el suelo" después de que su equipo haya escalado este domingo a la primera posición del grupo X de Tercera Federación al ganar en Chiclana (2-4) en el primer encuentro de la segunda vuelta. En su comparecencia postpartido, el míster se mostró "orgulloso" de cómo han afrontado sus futbolistas los tres partidos de la semana, subrayó el trabajo de los responsables de la preparación física de los albinegros e hizo hincapié en el mal estado del terreno de juego del Municipal chiclanero "que convierte los partidos en una moneda al aire".

El técnico quiso destacar el papel de la hinchada, presente de manera masiva en las gradas. "Es un orgullo de la afición que tenemos, siempre nos apoya", dijo, al tiempo que añadió que a veces había enviado "algún mensaje" en rueda de prensa, pero "siempre el positivo". "Sé dónde estoy cómo piensa la gente". Además, aseguró que cuando pasea por la ciudad recibe muchas muestras de cariño y consideró normal que "todo el mundo no opine" igual o comparta "las decisiones" que toma.

Tras el análisis inicial, el técnico destacó que el terreno de juego del Municipal de Chiclana era "impracticable" y que hacía que "el partido fuese una moneda al aire", añadiendo que "no es fútbol" y que el estado del "sete" perjudicaba especialmente a equipos que intentan "tener un poco de posesión".

Sánchez afirmó que habían "preparado el partido lo mejor posible" y que creía haber "acertado en la alineación", resaltó que la primera parte fue "fantástica" y que tuvieron "4 o 5 ocasiones claras", incluido un penalti, antes del 1-0 que definió como "un error nuestro".

El entrenador insistió en el valor de la capacidad de adaptación del grupo para "darle la huerta al equipo" en un contexto complicado y señaló que era "muy difícil ganar en el campo de Chiclana en estas circunstancias". También lamentó la expulsión del portero y varias decisiones arbitrales que, según dijo, no había podido ver bien para valorar.

Pese a todo, puso en valor el "carácter" del equipo, recalcando que era un bloque con personalidades muy parecidas y asegurando que, incluso con Chey de portero durante "más de 15 o 20 minutos", no recordaba "ningún tiro del Chiclana". El 2-4 dio "un poquito de confianza" al equipo en la recta final de un partido que definió como "una semana dura y difícil" que terminó con "tres partidos, nueve puntos" y un balance "para estar contentos".

En cuanto al esfuerzo físico, respondió que "muchas veces no se ve el trabajo" pero que incluso con derrota el equipo "siempre ha dejado todo". Felicitó a los responsables de la preparación física —Rodri, Javi y Julio— por su "trabajazo" en una semana a la que no están "acostumbrados en tercera". Además, destacó el compromiso de los jugadores con "la alimentación" y "el descanso" para encarar una carga de partidos poco habitual.