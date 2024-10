Antonio Calderón: "Me fui de la Balona porque no me sentía querido"

El 25 de abril de 2021 la Real Balompédica Linense festejaba sobre el césped de la Nueva Condomina, tras un empate sin goles con el Real Murcia su ascenso a la entonces nonata Primera RFEF (a la que en aquellos momentos se denominaba Liga Pro). Aquella plantilla, que enlazaba cinco jornadas sin perder, estaba encabezada por Antonio Calderón, que la temporada precedente había salido al rescate del plantel y había visto interrumpida su esperanzadora progresión por culpa de la crisis sanitaria generada por el Covid-19. Semanas después de consumarse el salto de categoría el técnico anunciaba su marcha de la Balona. El grupo ACA Football Partners Pte Ltd le reclutó para el MSK Deinze de Bélgica (en el que siguen militando los exbalonos Nacho Miras y Gonzalo Almenara) cuyo primer equipo llegó a entrenar. Los inversores, tras desembarcar en España, depositaron bajo la responsabilidad del míster el proyecto del Juventud de Torremolinos, al que el pasado verano subió a Segunda Federación. Tres años y medio después de conducir a la Balona al que sigue siendo su último ascenso, Antonio Calderón vuelve por primera vez a La Línea. Y lo hace explicando qué le llevó a marcharse: no se sintió querido a pesar de sus éxitos deportivos.

-El domingo regresa a La Línea el último entrenador que ascendió a la Balona. ¿Cómo le suena eso a Antonio Calderón?

-¿La verdad? No lo sé. Es que ni lo pienso. Lo que sí sé que pasé dos buenas temporadas ahí. Una primera, interrumpida por el Covid, en la que íbamos muy bien encaminados para meternos arriba. Y una segunda en la que, con un presupuesto mucho más ajustado, fuimos capaces de ascender a la categoría de nueva creación [Primera RFEF]. No pienso más allá que en eso y en la posibilidad de reencontrame con antiguos amigos, antiguos compañeros... y que se dé un buen partido.

-Después de tanto tiempo, ¿se puede saber ya por qué Antonio Calderón no dirigió a la Balona en Primera Federación o sigue siendo el secreto de sumario?

-Cuando tomé la decisión de marcharme fue porque no me sentía querido. Para que no estuviésemos todos en la misma sintonía, entendí que era mejor dar un pasito al lado y dejar que el club siguiera su camino.

-Pero cuando dice que no se sentía querido, ¿se refiere a la afición, al club…?

-Bueno pues yo creo que en general. Yo tenía la sensación de que era unánime. Por lo que fuera no se entendía mi manera de... Yo creo que fue algo general, así que fui yo el que dije que no quería seguir, porque veía que iba a ser una lucha. Ya es bastante difícil la competición por sí misma como para encima tener que afrontarla sabiendo que no tienes todo el apoyo que necesitas.

-Teniendo en cuenta esa respuesta ¿entiende usted que tiene cerrada la puerta de la Balona?

-No, no, no. Yo creo que yo nunca he cerrado las puertas, pero la vida muchas veces son momentos. La gente tiene percepciones algunas veces equivocadas. Personas que a mí no me conocen de cerca piensan que soy de una manera o de otra. Sin embargo todo el que es un buen aficionado de la Balona me reconoce los méritos que hice entrenando en La Línea. Por lo tanto, no descarto volver algún día.

-¿Espera algún recibimiento especial por parte de la afición?

-Yo no espero nada. Yo lo que salga de la afición lo aceptaré de buenas ganas. Al final los aficionados de la Balona son aficionados de la Balona, no míos y lo que querrán es que su equipo gane. Aunque una cosa no quita la otra. Antes o después del partido, ellos mostrarán lo que crean que tienen que mostrar.

Antonio Calderón, durante un partido de su equipo en Jerez / Manuel Aranda

-Cuando Antonio Calderón se marchó de La Línea, ¿alguna vez se imaginó que cuando volviese se iba a enfrentar a una Balona colista?

-No, no, no. En absoluto. En absoluto. Es más, yo me imaginaba a la Balona compitiendo en Primersa Federación, nunca como está ahora. Pero vaya, que también es una situación anecdótica. Estoy convencido de que la Balona va a remontar y se va a situar en una mejor posición en la tabla.

-Desde la distancia, ¿qué se ha hecho mal aquí desde que se fue Antonio Calderón para que usted se marchase dos semanas después de un ascenso y el equipo esté ahora último en una categoría inferior?

-Pues no lo sé. Lo que está claro es que ha habido un cambio de propietario y esas cosas siempre hay que hacerlas con mucho cuidado. Pero desde fuera sería una osadía opinar sobre lo que sucede allí. Imagino que no debe haber una sola razón. Debe ser un cúmulo de malas decisiones, de mala suerte, de muchas cosas. Yo no sabría decir porque no estoy dentro.

-El del domingo se presenta como uno de esos típicos partidos en los que el equipo visitante o pesca en aguas revueltas o paga los platos rotos. El entrenador del Juventud de Torremolinos, ¿en qué perfil se ve?

-Yo soy muy precavido. Muy precavido. No me dejo llevar por la clasificación. La Balona es un gran club, un gran equipo y me puedo esperar cualquier cosa. Es verdad que ahora mismo todo indica que están en un mal momento, pero también va a depender de lo que hagamos nosotros, Pero no nos dejamos engañar por los números, la Balona tiene una buena plantilla, de hecho cuenta con algunos jugadores que nosotros quisimos firmar [se refiere a Álex Lázaro y Alberto Fuentes] y no pudimos hacerlo porque decidieron irse a La Línea. A mí la Balona me merece todo el respeto y si cometo el error de pensar que es el colista y que ya por eso vamos a ganar, me estaría pegando un pie y eso no lo voy a hacer. Voy a respetar a la Balona porque sé que tiene una buena plantilla y que acaba de cambiar de entrenador. Es verdad que los dos partidos con Javi Moreno no eran fáciles, porque nosotros nos hemos enfrentado a UCAM y Estepona y lo hemos podido comprobar. Pero insisto, estamos hablando de un gran club y de una buena plantilla, que le puede ganar a cualquiera.

-Los que conocen bien la Segunda Federación dicen que el Juventud de Torremolinos es un equipo muy joven y que eso le está pasando factura.

-Es verdad que tenemos una plantilla joven. Decidimos que fuese así porque dependemos de nuestro grupo inversor [ACA Football Partners Pte Ltd] y necesitábamos jugadores jóvenes con la esperanza de promocionarlos para que acaben en el equipo profesional que tenemos en Bélgica [MSK Deinze de Bélgica]. Al final son futbolistas que te aportan unas cosas, pero que igual fallan en otras. Se nos han dado situaciones en las que a lo mejor unos jugadores más expertos las hubiesen podido manejar mejor, pero también podría haberse dado el caso de que no nos hubiésemos visto en esos momentos, que hemos vivido precisamente porque ellos son muy jóvenes. Es algo que tenemos que saber digerir y administrar y trabajar con ello para ir minimizando todos esos problemas que hemos tenido.

-Un recién ascendido y con esa plantilla, ¿se plantea algo más que lograr la permanencia y promocionar futbolistas?

-Nuestro objetivo es la estabilidad y hacer crecer a nuestros futbolistas jóvenes. De hecho, tenemos algunos del mismo Torremolinos que están irrumpiendo en la plantilla, entrenando con nosotros, que en breve estarán jugando en Segunda RFEF. Nuestro objetivo es darle esa estabilidad para que ellos crezcan y nosotros también nos establezcamos en esta categoría.