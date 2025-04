Balona-Xerez: no va más

La Real Balompédica Linense afronta este domingo (18:00) la enésima final de esta Vía Dolorosa en la que está convirtiendo el final de su segunda temporada en el grupo IV de la Segunda Federación. Los albinegros, que no conocen el triunfo en casa en 2025 y están anclados en puesto de descenso, reciben en el Ciudad de La Línea al Xerez Deportivo (el de toda la vida), que tiene la mirada puesta en la fase de ascenso. Todo lo que no sea ganar apretaría aún más si cabe la soga al cuello que hace tiempo que tiene colocada, como consecuencia de sus propios deméritos, la escuadra linense.

El entrenador albinegro, Antonio Ruiz Romerito, que cuenta con toda su plantilla, adelantó en la rueda de prensa previa al choque que hará cambios con respecto a los que hace una semana cayeron frente al Águilas (0-1), aunque sin dar detalles. Fran Tena y Fan Carbiá parecen tener garantizada una plaza en el once. Jack Harper disfruta de muchas opciones. Sergio Chica es la opción sorpresa.

La Balona comenzó este sábado una jornada que se antoja decisiva con una pésima noticia: el Cádiz Mirandilla resolvió por la vía del KO (2-0 en los compases iniciales) su partido con el Recreativo de Granada, lo que supone que los amarillos se colocan con 32 puntos en la decimocuarta plaza y despeñan a los linenses a la decimoquinta. El futuro de los albinegros queda ahora muy condicionado por lo que suceda en el Don Benito-Minera (12:00) y, muy especialmente, en el el Xerez DFC-San Fernando (18:00) de este domingo, amén, como es obvio, de su propio resultado.

Un lance del Cádiuz Mirandilla-Recreativo de Granada de este sábado / Cádiz cantera

Poco menos de veinticinco años hace que el Xerez Deportivo visitó el entonces Municipal para medirse a la Balona, aunque luego lo hizo para hacerlo con el filial albinegro. Pero la situación es tan angustiosa en el bando de casa que no hay lugar a la nostalgia.

La Balompédica y su entorno son conscientes de que el tiempo apremia, pero la afición local está tan desencantada que no siquiera la (enésima) promoción lanzada por el club, que permitía a cada abonado adquirir hasta cuatro entradas a tres euros cada una ha surtido efecto, ya que apenas han circulado unas 300 localidades. El histórico desembarco que anunciaban los xerecistas ha quedado cifrado en alrededor de 700 aficionados que acompañarán al equipo de Checa.

Romerito vuelve a tener disponibles a todos sus hombres y aunque el sevillano es poco dado a dar pistas sobre su posible once en el trabajo diario, él mismo indicó que indica introducirá cambios en la formación inicial con respecto a los que comenzaron el partido con el Águilas. “Cuando no consigues victorias tienes que probar con otros futbolistas. Están entrenando bien y me lo están poniendo difícil. Vamos probando y si un jugador no rinde como yo creo se quedará fuera del once y entrará otro hasta que demos con la tecla y se consigan victorias".

Lo más probable es que no haya modificaciones en defensa, a pesar de que ésta ofreció muchas facilidades en su última batalla pero sí por el ejemplo en el doble pivote, donde tiene casi garantizada la entrada Fran Tena, que el pasado domingo se quedó fuera por unas molestias de última hora. El sacrificado sería Carlos Cano, sin que de momento haya trascendido la causa del ostracismo al que ha quedado relegado Álex Hernández.

También tiene muchísimas opciones de volver a la mediapunta Fran Carbiá, después de disfrutar el pasado domingo de sus primeros minutos tras la lesión y no sería nada de extrañar que Jack Harper relevase a Dani Villa como referente ofensivo. Es más, dado el rendimiento de David Hernández, si Sergio Chica regresase al lateral derecho tampoco sería un disparate.

Romerito: "Es una final y hay que ganarla por lo civil, por lo criminal... o por lo que sea"

Romerito, que se enfrenta a un equipo cuya camisola defendió durante dos temporadas en Segunda división, no se anda con ambages: “Este partido es una final y hay que ganarla sí o sí, por lo civil, por lo criminal… por lo que sea. Hay que salir a por los tres puntos”.

El preparador sostiene que el máximo accionista, Andrés Roldán “es el que más preocupado está por la situación del equipo” y entiende que el vestuario necesita ganar para zafarse de la mochila que le está impidiendo rendir mejor. "Físicamente los jugadores están bien, pero nos faltan los resultados, la debilidad que tenemos es ésa, que nos tenemos que saber levantar. Si ganamos al Xerez vamos a reforzarnos y lo veremos todo de otra manera".

Del rival destacó la buena dinámica en la que llega a este duelo y añadió: “Es un equipo de muy intenso, con las cosas muy claras en cada momento. Hay que intentar que sus jugadores no se sientan cómodos”.