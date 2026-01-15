La Balona negocia el regreso del lateral diestro sub-23 Ángel Mancheño

La Real Balompédica Linense mantiene negociaciones encaminadas al regreso a la entidad del lateral diestro sub-23 Ángel Mancheño. El zaguero sevillano forma parte en la actualidad de la plantilla del Xerez Deportivo (el de toda la vida), segundo clasificado del grupo IV de la Segunda Federación, pero apenas ha participado en dos de los 18 encuentros que han transcurrido de la competición, apenas uno como integrante del once titular.

La Balona comenzó la búsqueda de un lateral derecho sub-23 nada más conocerse el alcance de la lesión sufrida por Rubén Olea. El malagueño se dañó el menisco y el ligamento cruzado de su rodilla derecha en el transcurso del duelo que los albinegros disputaron con el Dos Hermanas el pasado 14 de diciembre de 2025. El zaguero ya ha pasado incluso por el quirófano, pero se perderá lo que resta de competición.

Entre los nombres que maneja el director deportivo, Miguel Ángel Rondán, para ocupar esa vacante tiene un sitio muy preferente Ángel Mancheño, cuya posible contratación está avalada por varios factores.

Por un lado, el futbolista conoce la casa, ya que formó parte de este mismo equipo en la temporada 2023/24. Entonces disputó 19 partidos, diez de ellos como titular en Segunda Federación. Por otro, el curso pasado participó en nada menos que 32 duelos (25 como titular) con el Ceuta B en la misma Tercera RFEF en la que la Balompédica compite en la actualidad.

De acuerdo a las informaciones que maneja Europa Sur, las posturas no están muy lejanas y el Xerez Deportivo parece decidido a abrirle la puerta llegado el caso. Eso sí, el futbolista nazareno no tiene un salario bajo para esta división y además está residiendo en la provincia de Sevilla y desplazándose a Jerez en varias ocasiones cada semana. En caso de firmar por la Balona, es obvio que se trasladaría a La Línea, lo que podría implicar un desembolso extra para la entidad.

La Balompédica no sólo busca en Mancheño un suplente de garantías para José Juan Estévez Chey, sino un jugador que pueda disputarle la titularidad al almeriense, que hasta ahora ha sido poco menos que imprescindible para el preparador, David Sánchez.

Ángel Mancheño, en el transcurso de un calentamiento antes de un partido con el Xerez Deportivo

Ángel Mancheño Vargas (Dos Hermanas, 18 de enero de 2003) se forjó en la cantera del Sevilla FC y llegó a jugar en el filial senior de Tercera Federación, con el que disputó 29 encuentros (todos en el once inicial) en la 2022-23, lo que le abrió las puertas de la Balompédica, con la que dio el salto a la cuarta categoría nacional.

Como queda explicado, el curso pasado se hizo el dueño del costado derecho de la zaga del Ceuta B, pero en el presente curso el entrenador del Xerez Deportivo, el exbalono Diego Galiano, no ha depositado su confianza en él.

La Balompédica continúa buscando también un lateral zurdo sub-23 y todo indica que el papel protagonista de Tomi Lanzini en los dos encuentros disputados en 2026 ha ralentizado, si es que no la ha hecho desaparecer, la posibilidad de que incorpore a un mediocentro ofensivo.