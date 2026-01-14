David Sánchez resalta el trabajo y la solidaridad de su Balona

El entrenador de la Real Balompédica Linense, David Sánchez, valoró el triunfo (1-0) que su equipo logró este miércoles sobre el Atlético Central en partido aplazado como fruto del trabajo y la solidaridad del grupo. El técnico puso especial énfasis en la importancia de los tres puntos sumados por los de La Línea, que les permite acabar la primera vuelta en la tercera posición del grupo X de Tercera Federación.

Desde el inicio subrayó que las condiciones del campo "que estaba húmedo" no facilitaron el juego, y que eso "perjudicó a los dos equipos" generando "controles y pases" complicados. A su juicio, los primeros minutos fueron "errores con balón" y admitió un arranque "precipitado" de los suyos debido a la importancia del duelo y a las ganas de agradar.

Sánchez subrayó que tras los primeros minutos, el equipo mejoró cuando enlazó "tres o cuatro pases", se asentó y empezó a sentirse "más a gusto".

Destacó que la Balona fue "merecedora" del triunfo, respaldada por su trabajo y su capacidad para adaptarse a los momentos duros de la categoría. Tras la sustitución de Sergio Pérez ante la posibilidad de que fuese expulsado, valoró cómo el equipo se mantuvo firme: "A partir de ahí, solidario el equipo, trabajo, hemos hecho lo que tenemos que hacer", recordando que la clave era ganar en casa y "sumar tres puntos más".

Para él, lo importante era "ganar" porque "siempre hace falta ganar" y porque el equipo está inmerso en una semana en la que ha sumado "seis puntos importantes".

El entrenador insistió en varias ocasiones en la solidaridad del vestuario y aseguró que al verles entrenar y trabajar cada día se ha sentido "orgulloso del grupo incluso en los peores momentos".

Además, defendió a sus jugadores ante la presión externa: "Sí valen para estar aquí, sí valen porque lo han demostrado", agregando que desde fuera todo parece fácil pero "somos humanos" y competir no es sencillo.

Sobre la ansiedad del entorno, admitió que en La Línea la exigencia es permanente: "Aquí hay que ganar sí o sí", pero afirmó que él disfruta esa presión porque sin presión se convierte "en alguien vulgar" y que con ella "siempre" saca lo mejor de sí mismo.

Aunque satisfecho, no quiso elevar la euforia: recordó que el fútbol puede cambiar por "una pelota al larguero" (en referencia al que protagonzó el visitante Manu Gavilán) y que solo piensa en trabajar, descansar y preparar el siguiente partido ante el Chiclana, que calificó de "muy complicado", en un campo "artificial" y "no en buenas condiciones". Remarcó que no mira la clasificación porque prefiere "trabajo, trabajo, semana a semana".