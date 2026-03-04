¿Se puede ser socio del “amo”?

Hay momentos en la historia en los que la política exterior deja de ser una herramienta de equilibrio para convertirse en un instrumento de exhibición La estrategia de Trump respecto a España y, por extensión, hacia sus aliados europeos, se inscribe en esa lógica.

No se trata de discutir la legitimidad de los intereses nacionales, sino de examinar la forma en que se articulan. La tradición atlántica se ha sostenido durante décadas sobre un principio elemental y es el de que la discrepancia no anula la alianza. España, miembro de la UE y socio de la OTAN, no es un actor periférico ni un invitado circunstancial. Es parte de una arquitectura jurídica y estratégica que descansa en compromisos mutuos, reglas preestablecidas y canales diplomáticos estables. Cuando desde la Casa Blanca se deslizan amenazas comerciales o represalias políticas ante decisiones soberanas adoptadas por un Gobierno democrático, el mensaje que se proyecta trasciende el caso concreto. Se introduce una idea inquietante de amenaza; la alianza deja de ser un espacio de cooperación entre iguales para convertirse en una relación condicionada a la obediencia. Y eso, obviamente, altera de forma profunda el sentido del vínculo.

El derecho contemporáneo no es una cortesía ornamental. Es el resultado de experiencias traumáticas que enseñaron que la estabilidad exige límites al poder, incluso cuando ese poder es inmenso. Las normas, los tratados y los procedimientos multilaterales no son obstáculos caprichosos, sino garantías de que las decisiones no dependerán exclusivamente del cálculo coyuntural de quien dispone de mayor capacidad de presión. La política exterior basada en la advertencia económica como respuesta a una discrepancia política introduce una dinámica que erosiona la confianza. Los mercados funcionan con previsibilidad; las democracias, con legitimidad; las alianzas, con reciprocidad. Si uno de esos pilares se sustituye por la lógica de la imposición, el edificio entero se resiente.

España, al igual que otros socios europeos, tiene derecho a ponderar sus compromisos conforme a su marco constitucional y a sus obligaciones internacionales. La discrepancia no equivale a deslealtad. Confundir ambas cosas conduce a una simplificación peligrosa de la realidad internacional, donde los matices son esenciales y donde la prudencia suele ser más eficaz que el gesto. Cuando la política exterior se formula en términos de ultimátum, se corre el riesgo de debilitar aquello que se pretende proteger: la estabilidad, la confianza y la colaboración.

El debate no es si un país puede ejercer presión sobre otro, sino si hacerlo de ese modo fortalece o empobrece el orden que durante décadas ha garantizado prosperidad y seguridad a ambos lados del Atlántico. La respuesta, si se analiza con serenidad jurídica y perspectiva histórica, invita a la cautela.