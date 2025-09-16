Rondán: “La Balona tiene que estar arriba y pelear por el ascenso”

La Real Balompédica Linense ha arrancado la temporada en Tercera Federación con dos derrotas que han encendido las alarmas en la afición albinegra. Sin embargo, el director deportivo, Miguel Ángel Rondán, ha querido lanzar un mensaje de confianza y firmeza en el proyecto. “Tenemos todos los condicionantes: plantilla, cuerpo técnico, afición, medios… sólo hay ciertos desajustes en el campo que hay que achacar a que somos nuevos todos”, explicó en declaraciones al vídeo podcast Por la Recia te conocen.

Rondán insistió en que la meta trazada en verano no se ha visto alterada por el mal inicio. “El objetivo no cambia. La Balona tiene que estar arriba y pelear por el ascenso, decir lo contrario es engañarse. Nos está costando más de lo que esperábamos, pero sabemos a lo que venimos”.

El director deportivo recordó que el equipo cuenta con futbolistas experimentados en la categoría y en fases de ascenso. “Hombre por hombre tenemos muchos jugadores con partidos en Segunda RFEF, en liguillas e incluso con ascensos. Lo que ocurre es que la Balona, en los últimos años, ha tenido que renovar casi toda la plantilla cada temporada, como ha pasado otra vez. No son excusas, pero también hay un exceso de responsabilidad”.

En ese sentido, Rondán señaló que el grupo acusó el golpe anímico del estreno liguero. “Había mucha ilusión por parte de la gente y la desilusión del primer partido hizo daño. Estoy seguro de que cuando el equipo se centre y no haya miedo a defraudar, cogerá velocidad de crucero. La Balona no ha sido inferior a ninguno de los dos rivales, pero la realidad es la que es”.

El responsable deportivo también se refirió al sentir de la grada. “La afición no tiene la mecha muy larga después de los años de sufrimiento. Este equipo la había ilusionado y ahora necesita ver a su equipo ganar”.

Rondán apeló a la confianza como clave para revertir la situación: “Si vas con dudas a un partido, estás muerto. Los jugadores tienen que creer. Hoy por hoy la Balona tiene el mejor grupo humano, tanto futbolístico como personal, y un cuerpo técnico que ya ha demostrado su valía para ascender a un equipo. Estoy seguro de que llegará una racha buena, porque somos un gran equipo para la categoría”.

El dirigente reconoció que la plantilla se encuentra “apurada” por la falta de resultados, pero reafirmó su convicción en el potencial albinegro: “Nadie esperaba esto después de la solvencia mostrada en pretemporada. Es un buen equipo para competir y estar arriba”.