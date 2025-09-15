La Balona, ante su peor arranque de Liga en una década

La Real Balompédica Linense ha arrancado la temporada liguera con dos derrotas consecutivas, algo que no sucedía desde hace diez años, en la 2015/2016, cuando la escuadra blanquinegra disputaba la Segunda División B en el Grupo 4. Los encuentros se dieron ambos en el mes de agosto, el primero ante el Real Jaén, el 22 de agosto, fuera de casa y con un resultado de 2-0. El segundo, en el estadio municipal de La Línea, fue contra el decano del fútbol, el Recreativo de Huelva, que se llevó los tres puntos tras un disputado encuentro que acabó 2-3.

Pese a la gran pretemporada que han firmado los de David Sánchez durante este verano -con cinco victorias en seis amistosos- el club no acaba de dar en la tecla ganadora. En estas fechas y ante esta situación son muchos los aficionados que pueden estar temiendo un año poco halagüeño debido a malas sensaciones que ha transmitido el club. Primero por los pobres resultados y segundo por las recientes temporadas de los balonos, que se tradujeron en descensos.

No obstante, la data histórica da signos para el optimismo: la Balona de hace diez años no ganó su primer partido hasta la jornada ocho, ante La Hoya Lorca CF, por cuatro a cero y, aun así, quedó en undécima posición. El combinado linense empató la tercera jornada ante el FC Cartagena (1-1), perdió la jornada 4 ante el Granada B (0-1), en la jornada 5 perdió el clásico del Campo de Gibraltar (1-0), en la jornada 6 cae ante el Marbella (0-2) y la jornada 7 la empata contra el Villanovense (1-1). La liga solo acaba de empezar y hay margen para la esperanza, aunque los linenses aspiran al ascenso, no a una tenue temporada con altibajos.

El peso de la historia

El Grupo 4 de la Segunda División B era complejo, con 20 equipos de lo cuales algunos eran históricos del fútbol nacional como el Recre, el Cádiz CF y el Real Murcia. También tenían presencia clubes como el Sevilla Atlético, el Mérida, el Linares Deportivo y el Real Betis B, habituales en las categorías y que luego darían jugadores tan relevantes como David Soria, Fabián o Aitor Ruibal. El grupo actual de la Balona, el Xº de la Tercera Federación, tiene 18 clubes, dos menos que en la situación de hace diez años. También los clubes son muy distintos, excluyendo quizá al San Roque de Lepe.

La Balona, celebrando el triunfo ante el CD Ebro, en Copa del Rey 15/16. / Andrés Carrasco

La historicidad, predisposición y el peso de la experiencia pueden jugar a favor de los albinegros, ya que, el grupo en el que ha sido encuadrado no dispone de la misma dificultad que la campaña de la 2015/2016. En esta, hay varios clubes filiales, de categoría C, como el Sevilla y de categoría B, como el Córdoba, el Cádiz Mirandilla y el Ceuta. La Recia es, en cuanto a historia, el club más fuerte del grupo: ha jugado en Segunda División durante tres temporadas (1955/56, 1961/62 y 1981/82), ha sido un clásico de la Segunda B y ha disputado la Copa del Rey en distintas ocasiones.

¿Cómo era la Balona de 2015/2016?

La Balona comenzó la temporada al mando de Rafael Escobar, que fue destituido en diciembre de 2015 -la liga comenzó en agosto- por Manolo Ruiz, que reflotó a los albinegros a una posición media de la tabla y salvó el año. En ese mismo mes, la Balona hizo frente Athletic Club de Bilbao en las eliminatorias de cuarta ronda de Copa del Rey, donde cayó eliminado con un global de cero a seis. Los vascos llegarían hasta cuartos de final, donde sucumbieron ante el Barça, que salió campeón de la Copa ante el Sevilla FC. El Algeciras CF, con un mejor inicio de temporada, acabó descendiendo al firmar un triste puesto 18, solo por encima del San Roque de Lepe y el UD Almería B.

/ Juan Ayala

La plantilla de entonces destacaba por el mítico Juan Diego Molina Stoichkov, que marcó cinco goles durante la temporada y Juampe, que pese a ser interior izquierdo fue el pichichi de la Balona con 11 tantos en su haber. El tercer máximo goleador fue el delantero Zamorano, con ocho goles a final de temporada. El central José Manuel Martínez Oliver, Joe, tuvo récords de tarjetas: 12 amarilla y una roja; seguido del mediocentro Ismael Chico, con 11 amarillas.