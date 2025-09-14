David Sánchez: "Nadie esperaba este inicio, sobre todo yo"

David Sánchez, entrenador de la Balona, se volvió a mostrar molesto tras la derrota frente al Córdoba B por 2-0, en partido de la segunda jornada del grupo X de la Tercera Federación de la temporada 2025-2026. "Nadie esperaba este inicio, sobre todo yo, que soy el máximo responsable", declaró en el video publicado por el canal del club en Facebook

Reflejó que su equipo ofreció en el arranque del partido "más sensaciones que ocasiones" y lamentó que el primer gol del filial cordobesista llegara desde lejos y en su primer tiro a puerta. "Así es el fútbol. Irse con dos derrotas te da una sensación muy desagradable. Tenemos que seguir estando juntos y mentalizados para el domingo contra el Ceuta B", afirmó.

En cuanto a lo que tiene que ocurrir y en qué debe cambiar su equipo, el técnico sostuvo que sus jugadores corrieron y trabajaron para lograr la victoria, "pero nos faltó un poco más, tener más eficacia en las dos áreas". Lo que queda a partir de ahora es "una semana jodida otra vez, y a partir de este lunes a preparar el Ceuta B". Su deseo, como el de toda la afición es que lleguen pronto las victorias, "y encontrar el equipo que somos, el que hemos demostrado en la pretemporada, pero ahora mismo cada vez que el rival está llegando están consiguiendo goles".

En la semana que comienza dispondrá de más tiempo para integrar a la dinámica de la plantilla al más reciente de los fichajes, el del mediocentro catalán Aschalew Sanmartí, excanterano del FC Barcelona, llegado el pasado lunes, ocho. No entró en la convocatoria de Sánchez para el partido en Córdoba