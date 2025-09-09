La Balona se refuerza con un ex canterano del Barcelona: Aschalew Sanmartí

La Real Balompédica Linense se ha reforzado este martes con la incorporación del mediocentro catalán Aschalew Sanmartí, ex canterano del FC Barcelona. El joven mediocampista tiene un perfil de futbolista con un recorrido singular que combina la exquisita formación de la élite con el rodaje necesario en el fútbol de bronce. A sus 23 años, Sanmartí aterriza en la Balona con un historial que lo define como un jugador de presente y futuro.

Su trayectoria se asemeja a un viaje de ida y vuelta a la cuna del fútbol formativo catalán. Aschalew se forjó en las categorías inferiores de la UE Cornellà, una de las academias más respetadas de España, conocida por su capacidad para pulir talentos. Su calidad no tardó en llamar la atención de los gigantes del fútbol, y la joya de la corona llegó con su fichaje por el FC Barcelona. En la prestigiosa cantera azulgrana, Aschalew defendió las elásticas del Barça Cadete A y el Barça Juvenil B, un paso que sin duda marcó su desarrollo y le impregnó de la filosofía de juego culé.

Tras su experiencia en La Masía, el mediocentro regresó a la que siempre fue su casa, la UE Cornellà, donde completó su formación en el equipo Juvenil A y dio el salto definitivo al primer equipo. Este retorno no fue un paso atrás, sino un impulso para consolidarse en el fútbol semi-profesional. Su carrera profesional, según el histórico de fichajes, lo llevó a un periplo de cesiones y traspasos. Pasó por las filas del Cerdanyola FC y el Manresa, equipos en los que sumó minutos y experiencia crucial para su evolución. Su última parada antes de su nuevo destino fue el Orihuela CF, del que se desvinculó recientemente.

El mediocentro, en datos

Sin embargo, lo que realmente avala su llegada a la Real Balompédica Linense son los números. Aschalew Sanmartí no es solo un prometedor ex canterano, sino un jugador con el suficiente kilometraje para competir en la categoría. Su historial de rendimiento es un reflejo de su compromiso y adaptación a la Segunda RFEF. En total, acumula 110 partidos oficiales en su carrera, con la inmensa mayoría de ellos en la categoría a la que aspira la Balona a subir esta temporada. El mediocentro disputó 54 encuentros en el Grupo 3 y 45 en el Grupo 4.

A pesar de ser un mediocentro, ha marcado dos goles en la Segunda RFEF. Además, su presencia en momentos de alta tensión competitiva es notable. En su historial se registran cinco partidos en la Promoción a Primera Federación y uno en la de Permanencia, demostrando que es un futbolista de confianza para las instancias decisivas. También ha sumado experiencia en la Copa del Rey, con cuatro encuentros en su haber. Con un total de 6.688 minutos sobre el césped, Aschalew Sanmartí llega a La Línea para ser una pieza clave en la medular blanquinegra.

Sanmartí conoce ya su nuevo estadio y club, ya que, durante la campaña pasada disputó de titular, aunque de lateral derecho, el partido en casa que enfrentaba a los albinegros contra el Orihuela FC. En el partido, que se decantó en los compases finales para los alicantinos (0-1), el actual mediocentro balono intentó el gol olímpico. Ahora, con una temporada aún abierta y llena de aspiraciones para los linenses, podrá aportar toda su sagacidad y experiencia para lograr los objetivos de la Balona, que busca el ansiado ascenso.