Balona, mejor un tropiezo a tiempo

Si la Balona tenía que llevarse un golpe de realidad de lo que representa la Tercera Federación, mejor al principio que no al final. Es una manera de encajar la derrota sufrida por los albinegros en su estreno de temporada el pasado domingo ante el Chiclana CF en el Ciudad de La Línea. El nuevo proyecto de la Real Balompédica Linense se dio de bruces con un grupo X traicionero, repleto de equipos y jugadores con mucho oficio, una división donde nadie va a regalar nada. David Sánchez, el técnico, ya lo había advertido en la previa, pero dejó claro tras el revés que la fortaleza del vestuario sigue intacta, si cabe con más ganas de corresponder a la ilusión que se ha fraguado en La Línea.

La Balona ya se ha llevado un aviso a navegantes. Los albinegros rehuyeron durante todo el verano de cualquier síntoma de triunfalismo, aunque es verdad que la buena pretemporada, los resultados y las sensaciones de la plantilla dieron pie a pensar en un inicio liguero con otros tintes. La puesta en escena de los de David Sánchez prometía una tarde feliz, pero el Chiclana explotó sus opciones y puso muy cuesta arriba un encuentro que, a pesar de todo, se pudo remontar en el segundo tiempo.

La derrota, sin embargo, no ha causado demasiado mella entre los aficionados que se han expresado en las redes sociales. El público vio a una Balona muy diferente a la del último año, a un equipo vivo, con propuesta y con otras pulsaciones. Una parte importante de esos 1.800 abonados es partidaria de ver este tropiezo con otros ojos, como un resbalón necesario para un proyecto que no deja de ser nuevo completamente.

Se puede decir que la Balompédica ha pagado la novatada de su aterrizaje a una categoría que recuerda mucho a la antigua Tercera, por rivales, campos y desplazamientos. Lo que más fastidio ha provocado es que ese primer resultado adverso ha llegado en casa, en un estadio ansioso de vivir tardes de victorias, jornadas de alegrías después de una última campaña aciaga. David Sánchez sabe que debe convertir el Ciudad de La Línea en un fortín por mucho que todos los oponentes vayan a jugar extramotivados por el hecho de hacerlo en un escenario de ese calibre.

La Balona tiene otras 33 jornadas por delante para alcanzar sus objetivos en mayo. Una vez pagado ese peaje inicial, los albinegros son conscientes de que el margen de error se reduce si el vestuario quiere aspirar a lo máximo, a una primera plaza que siempre cotiza al alza. Sin ir más lejos, el pasado curso estuvo en disputa hasta el último momento entre el Puente Genil y el Ciudad de Lucena, con una mínima diferencia a favor de los pontaneses, un campeón que solo cedió tres derrotas en el campeonato doméstico.

"Trabajo, trabajo y trabajo", rezaba la Balompédica a primera de hora del lunes, cuando el plantel se ejercitó en el estadio. Los de David Sánchez ya tienen la proa puesta en el partido del próximo domingo ante el Córdoba B (12:00) en la Ciudad Deportiva cordobesista. El primer desplazamiento de la temporada va a poner a prueba a los linenses contra uno de los cinco filiales del grupo. Esa Balona que tanto ha gustado durante la pretemporada debe salir a relucir en un viaje en el que seguro estará arropada por sus fieles.