La Balona visitará al Córdoba B este próximo domingo 14 de septiembre a las 12:00

La plantilla de la Balona, durante el entrenamiento de este lunes.

La Real Balompédica Linense rendirá visita al Córdoba B el próximo domingo 14 de septiembre a las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva Córdoba CF (anteriormente conocida como Ciudad Deportiva Rafael Gómez).

Tras el tropiezo en el debut liguero frente al Chiclana CF en el Ciudad de La Línea, la Balona de David Sánchez afrontará la segunda jornada liguera del grupo X de la Tercera Federación con su primer desplazamiento de la temporada. Los albinegros encaran una salida a la ciudad de la Mezquita, hasta la casa del filial del Córdoba CF, un equipo que arrancó la competición con un empate en su visita al Atlético Onubense, el filial del Recreativo de Huelva.

La segunda jornada del grupo X ofrecerá, además del Córdoba B-Balona, los siguientes enfrentamientos: Ceuta B-Atlético Onubense, Conil-Bollullos, Coria-Pozoblanco, Dos Hermanas-Tomares, Utrera-Cádiz Mirandilla, Atlético Central-Ciudad de Lucena, Chiclana CF-Sevilla C y Castilleja-San Roque de Lepe.