David Sánchez: "La primera, en la frente"

El entrenador de la Balona, David Sánchez, no escondió su malestar desde el primer minuto de la rueda de prensa posterior a la derrota frente al Chiclana CF, en el partido inaugural de la temporada en el grupo X de Tercera Federación y ante su público, en el Estadio Ciudad de La Línea. "La primera, en la frente", sentenció. "Jodido porque habíamos creado un buen ambiente exterior muy positivo. Hemos empezado los primeros quince o veinte minutos muy bien, siendo nosotros, y tras el gol de ellos, a balón parado, creo que nos hemos ido un poco del partido", añadió.

Puestos a ser positivos, el técnico albinegro se quedó "con la actitud de los chicos, que lo han intentado hasta el final, llevando el peso del partido, creando situaciones. No hemos estado finos en ese aspecto porque hemos tenido errores defensivos".

"La realidad es que hay que ganar, y hay que seguir. Estamos fuertes, muy fuertes. Me quedo con la cara y la mirada de los jugadores en el descanso. No ha podido ser, y a partir de mañana a pensar en el Córdoba", reflexionó Sánchez. El técnico valoró positivamente los cambios que hizo a partir del descanso, y que luego completó a lo largo de la segunda parte. Insistió mucho en la intención. "El fútbol no sale muchas veces como uno quiere", declaró.

Las mejoras que espera para el siguiente encuentro es la defensa a balón parado y las pérdidas. Todo eso y un análisis más extenso es la tarea que se autoimpone David Sánchez para los próximos días