El tarifeño Álex Cantera, ex de la Balona, ficha por el Atlético Onubense, rival de los albinegros

El Atlético Onubense, rival de la Real Balompédica Linense en el grupo X de Tercera Federación, incorpora a su plantilla al atacante tarifeño Álex Cantera, de 21 años, que había comenzado la temporada en el Coria, el colista del grupo, con el que había tomado parte en 15 partidos, 13 como titular. Por otro lado, el Numancia de Soria, octavo clasificado del grupo I de Segunda RFEF, ha prescindido de otro exalbinegro, el defensa central italiano Fabrizio Danese.

El Atlético Onubense, envuelto en la pelea por lograr la permanencia, lleva a cabo un movimiento con el que "el equipo que dirige Raúl Galbarro gana en profundidad ofensiva y cumple con uno de los objetivos marcados para este mercado invernal: añadir desborde, talento y verticalidad a su ataque", asegura la prensa local.

Formado en la siempre fértil cantera de la UD Tarifa, Álex Cantera debutó con el primer equipo de la Balona la temporada pasada, en la que alternaba su presencia con el filial senior de la Primera Andaluza. En Navidad pidió salir para firmar en el Villarrobledo de Tercera RFEF, pero fue una aventura de ida y vuelta y acabó la competición en el equipo de su ciudad natal.

"Se trata de un futbolista de perfil claramente ofensivo, capaz de encarar, romper líneas y generar ventajas desde banda, una cualidad que el cuerpo técnico venía buscando desde hace semanas", asegura albiazules.es.

"Hay que destacar que el chico ha puesto todo de su parte para venir al Recreativo, ya que el Coria había puesto impedimentos para su salida, además de contar con el interés del Granada, tal y como apuntaron @futbol_onubense y Sportshuelva.com", añade.

La llegada de Álex Cantera da por cerrada, salvo sorpresa mayúscula, la plantilla del filial del Recreativo de Huelva. El atacante se mantiene inédito en 2026 por una pequeña lesión que le ha impedido jugar en los últimos dos partidos. Su última aparición fue en Ceuta el pasado 20 de diciembre, aunque todo indica que estará para el próximo partido en casa que enfrentará al filial onubense precisamente contra el conjunto norteafricano.

Fabrizio Danese

Por otro lado, el central italiano Fabrizio Danese ha dejado de ser jugador del Numancia, a pesar de que había participado en 12 encuentros (once como titular) en la primera vuelta.

Danese, que llegó a Los Pajaritos en el mercado de invierno de la pasada campaña procedente del Santa Coloma, se marcha de Soria tras llegar a un acuerdo con el club, según señala la entidad en su nota de prensa.

"Desde el Numancia queremos agradecer a Danese su trabajo, compromiso y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de la disciplina numantina, deseándole los mejores éxitos en su futuro, tanto a nivel deportivo como personal", añade el Numancia.