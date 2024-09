Álex Cantera: la última buena noticia de la Balona

El taoísmo define el yin y el yang como conceptos que representan a las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias, pero interconectadas. Una sensación que tiene mucho que ver con eso experimentó el pasado domingo al futbolista tarifeño Alejandro Cantera Sandoval (Álex Cantera). Por un lado vivió la inolvidable experiencia de debutar, cuando aún le resta un mes para cumplir los 20 años, en la Real Balompédica Linense. Y por otro sufrió los rigores de la sonrojante derrota (4-1) sufrida por el equipo de La Línea en su visita al Almería B en encuentro de la segunda jornada del grupo IV de Segunda Federación. Lo importante para el banda tuvo la ocasión de poner la primera piedra a un camino que se compromete a ampliar con momentos más felices para él... y para la escuadra albinegra.

Álex Cantera, que hasta hace no tanto estudiaba en el Instituto Baelo Claudia de Tarifa, recordará el anexo al UD Almería Stadium como el escenario de su estreno con el equipo profesional de la Balona. Corría el minuto 84' cuando Miguel Rivera le dio la alternativa como sustituto de José Antonio. Entones su equipo perdía 2-1. “Se me pasó por la cabeza voy a formar el taco y a hacer el gol del empate”, confiesa el futbolista. Pero la realidad fue bien diferente. Ya desde el césped vería a su compañero Álex Lázaro encajar otros dos tantos.

El último misacantano de la centenaria entidad albinegra comenzó su andadura en la fructífera escuela tarifeña del Guzmán El Bueno. Al alcanzar la edad infantil (o lo que es lo mismo en su desembarco en el fútbol-11) disputó dos temporadas con el Atlético Algecireño y otras tantas en la AD Taraguilla de San Roque.

Desde el domingo se convierte en un eslabón más de esa cadena, tan invisible como interminable, que une al fútbol tarifeño y a la Balompédica. Ya el más reciente heredero de un trabajo que arrancó bajo el batuta del añorado Antonio López Púa -sin lugar a debate el precursor del fútbol tarifeño tal y como hoy se entiende- y que conducido por el incombustible Antonio Huesca llevó allá por los años noventa al conjunto de La Línea -de la mano de Gabriel Navarro Baby- a contar con Juan Hoyos, Javi Morales, Sixto, Pedro García, Perico y Miguel Ángel García. Un grupo al que el prestigioso periodista Ildefonso Sena bautizó en Europa Sur como La Quinta del Guzmán, a la que no mucho después se uniría Andrés Hoyos.

En 2010 tomó el testigo Juan Pedro Rico Juampe, que el pasado mes de mayo colgó las botas tras un prolongado último periplo en el fútbol de Gibraltar. Juampe escribió una página importantísima en su dilatado paso por el entonces denominado Municipal. El curso pasado en el encuetro que los albineros jugaron en La Dama de Noche ante el Marbella debutó Pepe Greciano, el paisano del que Cantera toma el testigo.

La primera llamada, de su madre

Álex Cantera, en el momento de abandonar el campo, el pasado domingo / Javi Alonso

“Mientras esperaba para salir no pensaba en otra cosa que en lo que tenía que hacer, pero después no se me han caído de la cabeza todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí: compañeros, entrenadores, pero sobre todo de los que aguantan mis malas caras... mi madre, mi padre y mi novia”, que por cierto se llaman Mariluz (como buena tarifeña), Javier y Lucía.

“La primera que me llamó fue mi madre, en cuanto encendí el móvil”, recuerda. “Me dijo que estaba muy orgullosa de mí”.

“Después llegaron la felicitaciones de los compañeros en la caseta y desde que cogimos el camino de vuelta ha sido un aluvión, en la calle, por whatsapp, por redes sociales... me han escrito muchos excompañeros que han jugado conmigo, ha sido una experiencia inolvidable”, datalla.

“¿El recuerdo? Pues hombre no va a ser todo lo bonito que me hubiese gustado, por el resultado.. pero yo me tengo que quedar es con que al fin debuté, que era algo que llevaba mucho tiempo buscando”, reflexiona. “Obviamente no me conformo con eso, quiero seguir demostrándole al míster que merezco más oportunidades, que estoy capacitado para ser uno más, que es como me siento”.

El tarifeño, desolado tras el pitido final / Javi Alonso

“El entrenador ha hablado mucho conmigo desde que empezó la pretemporada”, agradece el futbolista tarifeño a su técnico. “Me ha repetido que tengo mucho potencial, pero que tenía que estar tranquilo, que tuviese paciencia, que los plazos se van a ir cumpliendo y sobre todo que siga trabajando mucho y siempre con humildad”.

“Después del partido, la verdad, no me dijo gran cosa, pero es que la cosa en el vestuario no estaba para felicitaciones”, desliza como aclaración.

Álex Cantera es un futbolista que se desenvuelve en los costados, aunque “de joven” (como si ahora fuera un veterano) también jugó “por dentro”. “Pero sí donde me siento más cómodo es en la banda”. Desde ahí quiere labrarse un futuro en un equipo, que, garantiza “se va a sobreponer” al varapalo del domingo y va a dar “muchas alegrías” a la afición.