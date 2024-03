Pepe Greciano, la última herencia de Mere

La única buena noticia que dejó la derrota que la Real Balompédica Linense cosechó el pasado domingo en La Dama de Noche a manos del Marbella FC (1-0) fue el debut en Segunda Federación de Pepe Greciano, quien relevó en el minuto 88 a Pitu y aunque pueda parecer algo insignificante, tiene un enorme valor para el futbolista. El estreno del tarifeño tiene el valor simbólico de haber sido la última aportación al patrimonio de la entidad de La Línea por parte de Baldomero Hermoso Mere, destituido el martes y relevado el miércoles por Antonio Fernández Rivadulla.

La decisión del técnco portuense de dar la alternativa a Pepe Greciano viene a prolongar la estrecha vinculación que existe entre el fútbol de Tarifa y la propia Balona. Un vínculo que además tuvo un capítulo más, ya que el otro canterano que formó parte de la expedición fue su paisano Álex Cantera, con el que tiene una enorme amistad.

El salto al césped de La Dama de Noche tiene un marcado sabor a reivindicación por parte de un futbolista que estaba llamado a ser una de las revelaciones de la presente campaña, pero al que una lesión en el pie -de esas que en club de La Línea se prolongan de manera inexplicable- le mantuvo en el dique seco prácticamente toda la primera vuelta. No torció el gesto cuando le tocó jugar -y ayudar de manera notable- en el filial de Segunda Andaluza y al final ese esfuerzo por no rendirse ha encontrado su primer premio. Breve, pero premio.

Este atacante, cargado de tanto desborde como desparpajo, comenzó su andadura en la fructífera escuela tarifeña del Guzmán El Bueno, pasó por la AD Taraguilla de San Roque, el Atlético Zabal de La Línea, la cantera del Algeciras CF y después afrontó una precoz aventura madrileña, primero en el Alcorcón y más tarde, aunque sin el éxito que perseguía, en el juvenil de la División de Honor del Getafe FC.

Pepe Greciano, de 19 años, se convierte de esta forma en el más reciente heredero de un trabajo que arrancó bajo el batuta del añorado Antonio López Púa -sin lugar a debate el precursor del fútbol tarifeño tal y como hoy se entiende- y que conducido por el incombustible Antonio Huesca llevó allá por los años noventa a la Balona -de la mano de Gabriel Navarro Baby- a contar con Juan Hoyos, Javi Morales, Sixto, Pedro García, Perico y Miguel Ángel García. Un grupo al que el prestigioso periodista Ildefonso Sena bautizó en Europa Sur como La Quinta del Guzmán, a la que no mucho después se uniría Andrés Hoyos.

En 2010 tomó el testigo Juan Pedro Rico Juampe (ahora en el Lincoln de la National League de Gibraltar), que escribió una página importantísima en su dilatado paso por el Municipal y el curso pasado debutó ante el Real Madrid Castilla Adri Gallardo, quien abandonó el plantel a comienzos de la presente andadura.

“Por algo se empieza. Fue algo muy chulo” dice el Pepe Greciano en referencia a su participación en el duelo de Marbella, en el que las restricciones en el reparto de entradas por parte del conjunto costasoleño impidieron que estuvieran presentes sus familiares. “Yo me quedo con que es un premio al esfuerzo que he venido haciendo con todas las adversidades que me he encontrado, pero vaya que aún falta mucho”.

“Salí con la ilusión de poder ayudar al equipo y de si se presentaba alguna meterla, pero no hubo esa suerte”, explica. “Yo me siento orgulloso, porque es una categoría profesional, le estoy muy agradecido al míster, pero esto no es nada, hay que seguir trabajando para convencer al nuevo entrenador de que merezco más oportunidades y poder aprovecharlas”.

Pepe Greciano está convencido de que la Balona “aún está a tiempo” de alcanzar la clasificación para el play-off y garantiza que ésa es una sensación “compartida por todo el vestuario”.