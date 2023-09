Pepe Greciano, el nuevo eslabón de la cadena Tarifa-Balona

La sempiterna vinculación futbolística entre Tarifa y La Línea ya tiene un nuevo eslabón. Desde este lunes Pepe Greciano es, oficialmente, jugador de la Real Balompédica Linense, una decisión del club que Europa Sur había adelantado el 28 de agosto. Con licencia del filial, por aquello de que solo tiene 19 años, pero a todos los efectos, miembro de la primera plantilla. El chaval se confiesa a medias “contento, ilusionado y orgulloso” y es que ha dejado vitola de jugador diferente en los dos meses en los que se ha entrenado a las órdenes de Baldomero Hermoso Mere. Una pequeña fisura ósea en un dedo del pie izquierdo le mantendrá apartado aún algo más de un mes del trabajo diario. Luego llegará el momento de “buscar minutos, cuantos más mejor”.

Pepe Greciano, a pesar de que aún es un chavalín, tiene ya algo de trotamundos. Dio sus primeros pasos en la fructífera escuela tarifeña, pasó por la AD Taraguilla de San Roque, el Atlético Zabal de La Línea, la cantera del Algeciras CF y “salió la oportunidad” de ir a Madrid y allí que se marchó. Primero para jugar en el Alcorcón, y por último el año pasado, en el División de Honor Juvenil del Getafe. Las cosas no salieron todo lo bien que a él le hubiese gustado pero le sirvió “para aprender”.

Desde el lunes es jugador de la Balona. Su llegada a la entidad está precedida en el tiempo, no hace mucho, por Adri Galindo, que fue el único canterano que se desplazó con el primer equipo hasta La Unión para el debut de Segunda Federación. Ahí anda el atacante, que también tiene muy buenas jechuras, esperando a determinar cuál es su estatus en la estructura del club.

Los dos son los últimos herederos de un trabajo que bajo el mandato del añorado Antonio López Púa -sin lugar a debate el precursor del fútbol tarifeño tal y como hoy se entiende- llevó allá por los años ochenta a la Balona de la mano de Gabriel Navarro Baby a Juan Hoyos, Javi Morales, Sixto, Pedro García, Perico y Miguel Ángel García. Un grupo al que el prestigioso periodista Ildefonso Sena bautizó en Europa Sur como La Quinta del Guzmán, a la que no mucho después se uniría Andrés Hoyos. En 2010 tomó el testigo Juan Pedro Rico Juampe (ahora en el Lincoln de la National League de Gibraltar), que escribió una página importantísima en su dilatado paso por el Municipal, donde aún se le profesa un cariño y respeto enormes.

“Sí, ya me ha dicho Juampe, que me ha llamado para felicitarme, que en la Balona y en La Línea me van a tratar fenomenal, que voy a estar muy bien, pero que tengo que dar cada día lo que mejor de mí mismo, porque la afición es muy generosa, pero también muy exigente”, comenta Pepe Greciano, que desde que comenzó el verano viaja todos los días en compañía de Adri Galindo. “Me llevo muy bien con él”, recalca.

Pepe Greciano es tan escurridizo ante las preguntas como lo es ante el terreno de juego. “¿Tengo que definirme? ¿Y qué digo? Ajú. Yo creo que lo que más llama la atención de mí es el descaro, pero no solo juego con el balón, trato de sacrificarme cuando no lo tengo. Ah, y no me gusta perder. Me sienta muy mal”.

“Igual por eso he convencido a los entrenadores, porque me he esforzado mucho este verano y no es fácil con un equipo de este nivel, pero he tratado de competir como uno más”, recalca.

Ahora el primer objetivo es recuperarse de la lesión y “estar bien cuanto antes para convencer al míster y tener minutos. Eso a nivel personal, con el equipo ascender”. Pues ahí está su compromiso.