El balono Álex Cantera recupera la sonrisa en 'su' UD Tarifa

El banda Álex Cantera, que en las últimas campañas formó parte de las bases de la Real Balompédica Linense y que, después de ir citado en medio docena de ocasiones el curso pasado, esta misma campaña habia llegado a debutar en Segunda Federación, ha decidido acabar su temporada en la UD Tarifa, el equipo en el que se formó y al que quiere ayudar a lograr el ascenso de Primera Andaluza.

Alejandro Cantera Sandoval (Álex Cantera) comenzó la temporada en la Balona, con la que, después de debutar en la segunda jornada en Almería a las órdenes de Miguel Rivera, llegó a participar en tres partidos en la cuarta categoría del escalfón nacional. Alternaba su presencia en el primer equipo con el filial de Primera Andaluza. En enero el club y el futbolista acordaron su marcha en calidad de cedido al Villarrobledo de la Tercera Federación, pero sólo participó en un encuentro. Cuando, con el mercado de las categorías nacionales cerrado, parecía que había dicho adiós al presente curso, el banda se ha sumado al proyecto del equipo de su ciudad natal, la UD Tarifa, de la Segunda autonómica, para tratar de poner un granito de arena en el ascenso.

No está siendo una temporada fácil para Álex Cantera (Tarifa, 14 de octubre de 2004). Su experiencia en la Balona no acaba de ser como él pretendía. Apenas juntó 60 minutos en tres partidos (en Almería y en casa frente a Juventud de Torremolinos y Orihuela), aunque fue convocado en nueve ocasiones, mientras era partícipe en trece encuentros (doce como titular) de la caótica marcha del 'B', que la llegada de Helio Ocaña no ha podido reconducir.

En enero llegó la oportunidad de acumular minutos con el Villarrobledo en el grupo XVIII de la Tercera RFEF. Pero cuando llegó y pudo palpar la realidad de una entidad en ruina decidió emprender el regreso a casa. El tiempo le ha dado la razón. El banda tarifeño participó de la derrota (6-0) en la visita al Manchego. Desde entonces el Villarrobledo acumula otras cuatro derrotas y aunque de momento es el que marca la zona de permanencia con seis puntos de ventaja sobre el Valdepeñas, su delicada situación institucional hace pensar en lo peor.

Momento delicado

Aquella decisión dejaba a Álex Cantera en una posición difícil. No podía regresar a la Balona ni a su filial porque lo impiden los estatutos federaitivos y, con el mercado cerrado, solo podía jugar en la División de Honor Andaluza o en categorías inferiores.

El pelotero casi tenía tomada la decisión de tomarse unos meses sabáticos, entrenarse en solitario, poner en orden sus ideas y prepararse para afrontar la siguiente campaña. Pero tras una derrota 0-2 ante un rival directo en la pelea por el salto de categoría como el Chiclana Industrial el entrenador y el presidente de la UD Tarifa, Javier Penco y David Villalta pegaron a su puerta para que se uniese al proyecto y tratara de arrrimar el hombro en pos del ascenso. No pararon hasta convencerle.

Ale Cantera ha participado en dos partidos: la visita al San José Obrero, que comenzó en el banquillo, y el duelo ante otro enemigo directo, el Ubrique. Ambos los ha resuelto con victoria la UD Tarifa, que comparte la segunda plaza y que disfruta de dos puntos de renta sobre el quinto, que es precisamente el conjunto ubriqueño. A veces no se trata tanto de la categoría, sino de disfrutar de este deporte y sentirse futbolista. Y para eso, seguro que no había mejor sitio para Álex Cantera que su propia casa.