Carlos León pide "disculpas" pero asegura que sus gestos no iban dirigidos a la afición de la Balona

El delantero malagueño Carlos León ha pedido “disculpas” a través de sus redes sociales por su conducta al anotar de penalti el tanto del empate para la Real Balompédica Linense en el encuentro de la vigésimo quinta jornada del grupo IV de la Segunda Federación que enfrentó a los albinegros con el CD Estepona FS en el Ciudad de La Línea y que concluyó en tablas. El atacante asegura que sus ademanes “no iban dirigidos” a los hinchas locales como interpretó todo el estadio, sino que eran “un gesto de rabia”

En el minuto 93 del encuentro entre Balona y Estepona y con ventaja visitante de 0-1 el colegiado madrileño Jaime Muñoz Moreno decretó penalti a favor de los de casa por un derribo de Juanan a Dani Villa dentro del área. Como quiera que el lanzador habitual, Jack Harper, había sido sustituido, asumió la responsabidad Carlos León, quien, con suspense, acertó con el marco de Alfonso Liceras y estableció las tablas definitiva.

Tras anotar la igualada el futbolista se llevó las manos a la oreja, en un gesto que toda la grada interpretó como una queja por los reproches que estaban haciendo oír los aficionados y más tarde hizo ver el nombre de la camiseta, a manera de reivindicación.

La reacción de los espectadores no se hizo esperar y tanto a través de redes sociales como en el mismo estadio, la emprendieron con el malagueño, a quien, entre otros, este medio reclamó que pidiese disculpas por su conducta, por la forma en que se había comportado después de anotar el que, por otro lado, era su primer gol desde que se incorporó al equipo de La Línea el pasado verano. De hecho, los albinegros barajaron su salida en el mercado de invierno como consecuencia de su rendimiento.

“Como en esta Balona 2024-25 nada es normal, al malagueño, con la temporadita que se está pegando, no se le ocurrió otra cosa que desafiar a la afición tras el gol. No pedir perdón por lo que se había visto en este último día de puente y por lo poquísimo que lleva aportado desde septiembre, no. Llevarse la manita a la oreja y señalarse el nombre”, se leía en la crónica de Europa Sur.

“Si en ese club y en esa vestuario mandasen algunos de los que ahora contemplan los partidos desde el palco infinito, no se permitiría al presunto extremo volver a enfundarse la sagrada guayabera albinegra. Ya está tardando en pedir perdón a través de las redes sociales. Y si no, que alguien de peso en la caseta le arrebate el móvil o lo haga por él. Siquiera sea para disimular y por no caldear más el ambiente”, continuaba.

Las disculpas de Carlos León en redes sociales

Un par de horas después de que apareciese esa reflexión en la crónica del encuentro, el jugador escribió en su cuenta del X “Buena querida afición quería deciros que mi celebración no ha ido dirigida para vosotros y mucho menos en la situación que estamos”.

“Ha sido una forma de expresar toda la rabia que tenía dentro por llevar una mala temporada y a lo mejor no ha sido de la mejor forma que podía expresarlo, por ello quería aclararlo y pido disculpas”.

La explicación del atacante no parece haber satisfecho a la mayor parte de los incondicionales albinegros, o al menos eso se deduce de las respuestas de los mismos a través de diferentes.