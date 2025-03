Resultados, clasificación y resumen de la jornada 25 en el grupo IV de la Segunda Federación

La vigésimo quinta jornada en el grupo IV de la Segunda Federación dejó a la Real Balompédica Linense, que empató en un partido espantoso con el Estepona (1-1), en la plaza que puede condenar a la promoción de permanencia, si bien los de Javi Moreno vieron aumentada a tres puntos la distancia con el descenso directo.

Por arriba, La Unión Atlético sigue intratable y es más líder, aprovechando el empate de UCAM por un lado y de Almería B por otro, así como el aplazamiento del Águilas-Juventud de Torremolinos.

En la jornada del sábado sólo se pudo disputar uno de los dos encuentros previstos. El Águilas-Juventud de Torremolinos fue suspendido debido al estado que presentaba el terreno de juego de El Rubial como consecuencia de las lluvias caídas en la provincia de Murcia desde el viernes. Por lo tanto, los malagueños recibirán el próximo domingo (12:00) a la Balona en El Pozuelo después de haber disfrutado de un fin de semana de descanso.

El que sí se pudo jugar fue el Recreativo de Granada, 2-Don Benito, 2. El equipo calabazón ganaba 0-2 con goles de Oussama Chit (23') y Lolo Pavón de penalti (37'), pero se dejó empatar por el filial nazarí, que anotó por medio de Agustín Juárez (66') e Íker Burgos (92'). "El Recreativo Granada se aferra al milagro con un insuficiente empate", titula Rubén Casamitjana en Granada Hoy, periódico como Europa Sur, del Grupo Joly. "El Recreativo Granada salvó medianamente los muebles tras una gran segunda parte en la que enmendaron los errores de la primera para terminar empatando a dos ante el Don Benito", añade.

Ya el domingo, el Linares se encargó de garantizar que la Balompédica no pudiese caer a la zona de descenso directo al golear 4-0 al Xerez DFC, en la que era la primera derrota del exbalono Fernández Rivadulla en el banquillo jerezano. "Hecatombe en Linarejos" titula David Sánchez en Diario de Jerez, otro de los medios del Grupo Joly.

Lado presiona a Ilias con Teté a la expectativa / Lucía Aguilar

"Paso atrás del Xerez DFC en su pelea por la permanencia. El equipo azulino ha caído goleado en Linarejos (4-0) mostrando la peor cara de la temporada ante un Linares que sigue con su magnífica racha desde la llegada al banquillo de Pedro Díaz. Tras el empate en La Línea y la victoria en Chapín frente al Villanovense, Antonio Fernández ha sufrido la primera derrota desde que se hizo cargo del equipo, pero sin duda lo peor ha sido la imagen que ha mostrado un Xerez DFC que encajó muy pronto el 1-0, obra de Hugo Díaz, y que sufrió dos golpes consecutivos en los primeros instantes de la segunda parte [Rafael en el 52' y Álex Escardó en el 54']. Guti, en el 89', cerraba la sonrojante derrota de los xerecistas", explica en mencionado medio.

La Unión Atlético del linense José Miguel Campos sigue distánciándose en cabeza tras imponerse 2-0 a la Deportiva Minera en un derbi "casi local" como aseveran los medios murcianos. Armando (31') y Karim (68') anotaron los goles de los de casa. Los visitantes enlazan dos derrotas en otros tantos partidos de Pepe Aguilar en el banquillo.

"La Unión sigue caminando con paso firme en su misión de mantener el liderato hasta final de temporada y ascender a Primera Federación. Los blanquiazules decantaron el choque de rivalidad regional ante la Deportiva Minera con los tantos de Armando Ortiz y Karim. Los de José Miguel Campos acumulan seis partidos invictos con cinco victorias y tan solo un empate. De hecho, en 2025 ningún rival ha sido capaz de puntuar en el Miguel Expósito. Poca oposición supuso la participación de una Minera lánguida e inoperante que sucumbió a la pegada local en un partido marcado por la lluvia y el viento en el primer acto", asegura Alberto Martín en La Opinión de Murcia.

Precisamente de esa pelea por la primera plaza se descuelga un poco más el UCAM, que desde que empezó 2025 sólo ha ganado un partido, a la Balona la pasada semana. Esta vez firmo su quinto empate del año y lo hizo en Villanueva de la Serena (0-0) ante un Villanovense que ve cada vez más lejos la salvación.

Un lance del Villanovense-UCAM

"El UCAM Murcia se queda corto ante el Villanovense (0-0). El partido estaba para que el UCAM Murcia, que venía en una nube por su victoria de la jornada pasada, lograra imponerse y recortarle puntos a La Unión. Durante la primera parte se vio a un equipo con ganas, y donde rozaron el gol en varias ocasiones, pero en el segundo tiempo la historia cambió. Los segundos 45 minutos del UCAM Murcia fueron bastante pobres en cuanto a ocasiones, y donde se volvió a ver que el equipo tiene un problema de cara a puerta. Los de Javi Motos sacaron un insuficiente punto, y aunque siguen terceros, se han distanciado bastante del líder, La Unión", sostiene Paco Pepe M.M. en La Opinión de Murcia.

Completó la jornada matinal el empate, también sin goles, entre el Atlético Antoniano del exbalono Diego Galiano y CD San Fernando.

"Cinco empates consecutivos suma el San Fernando. Esta vez frente al Atlético Antoniano en Lebrija (0-0). Los isleños no terminan de arrancar y aunque bien es cierto que no pierden desde que diese comienzo el año 2025, no es menos cierto que el sumar de uno en uno no les evita estar en situación comprometida en la tabla y que, lógicamente, no les vale", escribe Jordi Agabo en Diario de Cádiz, el periódico decano del Grupo Joly.

"Los isleños pelean, compiten y lo ponen todo, pero tiene un hándicap en el ataque donde no ha anotado en los tres últimos encuentros que han terminado con las gafas en el marcador. Por ese motivo, principalmente, los de La Isla siguen inmersos en un devenir de donde no salen desde prácticamente, el inicio de la temporada y las jornadas van pasando sin que se vea atisbo de solucionar el problema", añade.

Ya en horario vespertino, además del empate que se registró en el Balona-Estepona se jugaron otros dos encuentros.

El que más afecta al equipo de La Línea es que el enfrentó al Orihuela con el Cádiz Mirandilla. La victoria local (1-0) permite a los escorpiones colocarse dos puntos por delante de los de Javi Moreno. Gonzalo Serrano (52') anotó el tanto de los locales.

"Nueva derrota del Cádiz-Mirandilla, que se vino de vacío de Orihuela (1-0), el campo de un rival directo. Los cadistas llevan cinco jornadas sin ganar en las que han perdido tres encuentros. Dos puntos de 15 posible es una racha que este equipo no se puede permitir si aspira a la permanencia", se lee en Diario de Cádiz.

Por último, en la pelea por la parte alta, Xerez Deportivo (el de toda la vida) y Almería B empataron sin goles en Chapín. "El Deportivo, preso del quiero y no puedo", titula Manuela Romero en Diario de Jerez.

Una imagen del Xerez Deportivo-Almería B / Diario de Jerez

"El Xerez CD no ha podido pasar del empate a cero ante el Almería B en un partido muy disputado, en el que hubo un equipo que quiso ganar, el Deportivo, y fue preso del 'quiero y no puedo', y un rival disciplinado que se conformó con no perder. Los azulinos fueron superiores a su rival, especialmente en la primera parte, pero la pelota no quiso entrar y en el segundo pagó el gran derroche realizado en el primer acto, bajó algo sus prestaciones en ataque y tuvo que estar más pendientes de las contras rivales. El punto saca al cuadro xerecista de la zona de play-off con 39 puntos, los mismos que el Linares. Ambos equipos tienen la misma diferencia general de goles, pero los jiennenses han marcado 28 por los 22 de los xerecistas", explica en su crónica.

Los resultados de la vigésimo quinta jornada en el grupo IV de la Segunda Federación fueron estos:

Resultados de la jornada 25 en el grupo IV de la Segunda Federación

Después de 25 jornadas, la clasificación del grupo IV queda así: