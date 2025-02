Fernández Rivadulla: "Fui feliz en la Balona, pero ahora me debo a otros colores"

Jerez/Antonio Fernández Rivadulla, una vez que el Xerez DFC solventó el viernes la resolución del contrato de su predecesor, David Sánchez, ha sido presentado este sábado oficialmente como nuevo técnico del cuadro azulino. El gallego, acompañado por el difrector deportivo, el exbalono Antonio Bello y sus nuevos ayudantes, César Sánchez y Cristóbal Filgueira, se ha mostrado agradecido por la oportunidad e ilusionado con un reto que considera "complicado, pero no imposible" y con ganas de que llegue la cita de este domingo (17:00) en La Línea ante la Real Balompédica Linense, su último exequipo, para intentar hacer bueno el dicho de a entrenador nuevo, victoria segura. El orensano ha dejado claro que fue "feliz en la Balona" pero que ahora defiende "otros colores". Con respecto a su equipo dijo que garantiza trabajo y que confía en la plantilla. "Debemos levantar el ánimo de los jugadores, porque ellos son los protagonistas y los que tienen que sacar esto adelante".

El director deportivo azulino, Antonio Bello, antes de que el preparador tomara la palabra, ha explicado sobre la salida de David Sánchez y la llegada de Fernández Rivadulla. "Hay poco que decir en este sentido, teníamos que buscar un cambio de dinámica por los últimos resultados y, dentro de las opciones que hemos barajado, pensaba que la opción de Antonio [Fernández Rivadulla] era la mejor por su experiencia, por el conocimiento del grupo y de la plantilla y, además, le conocía de haberme enfrentado a él cuando era jugador y me gustaba".

"Sólo me queda darle la bienvenida y decirle que estamos encantados de que esté con nosotros. Las negociaciones fueron rápidas, su predisposición fue buena y tenía muchas ganas de incorporarse, todo ha sido fluido. Yo tenía ganas de que él viniera y él de incorporarse", agregó.

–¿Cómo recibió la propuesta por parte de Antonio Bello?

–Lógicamente, lo primero que debo decir es que nunca es plato de buen gusto sustituir a un compañero, y luego, una vez que se produce la posibilidad, nos pusimos en contacto. Es un club que conozco de anteriores etapas en otros equipos y lo he seguido bastante esta temporada porque estaba residiendo en Sevilla y me he desplazado a ver partidos de este grupo. Me ha aparecido esta oportunidad y desde la responsabilidad y el compromiso que tengo, intentaré revertir la situación en la que ahora se encuentra el equipo y sacarlo de los puestos comprometidos en los que está.

–¿Cómo se ha encontrado a la plantilla a nivel anímico?

–Es lo primero en lo que debo incidir, en intentar levantar el ánimo a los jugadores, hacerles ver que ahora mismo con mi llegada hay una realidad diferente, hay un entrenador diferente y con unas ideas diferentes. De todos modos, lógicamente, los protagonistas son ellos, ellos son los que van a sacar esto adelante, nosotros podemos ayudarles desde fuera con entrenamientos y con 'feedback' que el cuerpo técnico consideremos que sean oportunos para mejorar y ser un equipo fuerte, que no encajemos goles y que podamos revertir la situación para lograr resultados, que es lo que más preocupa e importa tanto al club, como a los jugadores como al cuerpo técnico entrante. Hay jugadores a los que estuve a punto de entrenar en el San Roque, pero me marché al Pontevedra. Ahí están los casos de Sergio, Jacobo o David. Ahora mismo, me encuentro muy ilusionado por venir, me parece una ciudad excelente y un entorno fantástico. Pero, eso es idílico y ahora mismo hay mucho trabajo por delante. Esta semana ha sido muy larga de trabajo, en la que hemos intentado incidir en algunos aspectos para preparar de la mejor manera posible el partido y para ser un equipo muy competitivo, que le ponga las cosas difíciles a la Balona.

–¿Qué Xerez DFC se va a ver a partir de ahora?

–No tenemos una varita mágica para cambiar una situación de la noche a la mañana, pero sí que queremos incidir en lo anímico. Con caras nuevas, a veces, se pueden conseguir cosas de los jugadores. Ahora, todos parten de cero, los que más y los que menos eran alineados, con eso hay que saber jugar y tocar esa fibra sensible de esos futbolistas que ahora tienen otro talante. La semana de trabajo ha sido muy buena y la predisposición de los jugadores a ello y ahora me toca a mí elegir ese once que sea el mejor parar sacar un resultado positivo. Vamos con la idea, desde la humildad y el respeto a la Balona, de hacérselo lo más complicado posible para intentar ganarle.

–El mercado está cerrado y cuenta con la plantilla que cuenta, ¿se debe adaptar usted a ella o los jugadores a usted?

–Soy yo el que me tengo que adaptar a lo que hay y ellos también tendrán que adaptarse a una cara nueva, a otra forma de entender diferentes aspectos respecto al entrenador anterior y, entre todos, tenemos que sacar esto adelante. Soy consciente de que la empresa es complicada, pero no imposible, tenemos muchas posibilidades, quedan doce jornadas, son muchos puntos los que hay en disputa, y cuanto antes consigamos revertir esta situación de no hacer goles, llevamos muchas jornadas sin ver portería claramente, pues sería un buen comienzo hacerlos en La Línea y dejar la portería a cero. Son una serie de circunstancias que nos pueden hacer ver que tenemos posibilidades de ganar o de volver con algo positivo para Jerez.

–Asegura que restan muchos puntos, ¿se ha parado a hacer cuentas?

–No, las cuentas son malas consejeras. Creo mucho en el día a día, en la semana a semana y e intentar sumar en este partido. Eso es lo que tengo en mente y es lo único que podemos valorar ahora mismo. Luego, a medida que vayan pasando las semanas ya se irá viendo. El Xerez DFC tiene que pensar ahora mismo que esta jornada tenemos una final, encararla como tal y estar lo suficientemente acertados como para puntuar.

–Lo ideal, a entrenador nuevo, victoria segura...

–Eso es lo perfecto, intentar ganar. Si podemos lograr una victoria sería fantástico y si podemos no perder es un mal menor. Insisto, vamos con la idea de intentar ganar.

–Se va a estrenar en La Línea, ante un rival al que entró el pasado curso, ¿será especial?, ¿cómo se espera a la Balona?

–Son circunstancias que a veces no piensas que no pueden suceder y suceden. Es una casualidad que se dio. Allí estuve bien, fui feliz, hice mi trabajo lo mejor que pude y, ahora, defiendo a otros colores. Tengo un respeto máximo por ese club, pero me debo al Xerez DFC. En lo único que pienso y deseo es en sacar una victoria allí, como he dicho antes, desde el respeto al rival, que también juega, que tiene muy buenos futbolistas y que tiene suficientes argumentos para hacernos daño. Nosotros también hemos trabajado sabiendo lo que nos vamos a encontrar y a ver si ese plan de partido lo plasmamos en el césped y conseguimos un resultado positivo.

–¿Esperaba que la Balona estuviera tan abajo a estas alturas?

–Bastante tengo con lo que tengo ahora mismo entre manos como para hacer valoraciones de otro club. Están en la situación en la que están y nosotros estamos en la que estamos. Es un rival directo ahora mismo, nos lleva una ventaja de cinco puntos y queremos recortarla, eso es lo que tengo en mente ahora mismo.

–¿Será su primer once muy distinto al que venía utilizando el entrenador anterior?

–Lo veremos antes del partido. Con lo que me quedo es que los jugadores han entrenado a nivel que me gusta como entrenador, a un nivel que quiero y ahora soy el que debe elegir, ahora seré el malo de la película, el que hace un once, la convocatoria y el que tiene que dejar a dos futbolistas sin cambiar. Me toca ese papel y en ese papel tengo que estar acertado, acertar con los once que saque y con los que luego nos puedan dar un salto de calidad con los cambios.