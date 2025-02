Antonio Bello: uno más de la familia

En la conversación previa a la entrevista, enredada entre afectuosos saludos, no concede tiempo ni para acabar la primea frase. “Me estaba acordando de aquel robo de balón junto a la grada de Preferencia…” propone el entrevistador. De inmediato llega la réplica: “Eso fue el día del Amorebieta, la jugada que acabó en penalti”, dice en referencia al partido de vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso de la 2011-12. “Afú, se me han puesto los pelos de punta. No te puedes imaginar la de veces que he contado aquella jugada y ese partido a los que luego fueron mis compañeros. En muy pocas ocasiones a lo largo de mi vida me he sentido tan futbolista como aquel día”.

El que así más que responder interrumpe con enorme entusiasmo es Antonio Bello, el director deportivo del próximo rival de la Real Balompédica Linense, el Xerez DFC (el de nuevo cuño), que llega a La Línea este domingo (17:00) en partido de la vigésimo tercera jornada del grupo IV de la Segunda Federación. Bello fue uno de los héroes de aquella Balona que acarició en 2012 el ascenso a Segunda división, un derecho que le fue arrebatado en Tenerife por el presunto árbitro vasco Gorostegi Fernández. El extremo (porque siempre seguirá siendo extremo) regresa a la que, sin ambages llama “mi casa”.

Si no fuese por lo que se juega su equipo, se diría que es un aficionado albinegro más.“Tiene narices, salí de allí como jugador y ahora vuelvo como director deportivo, que parece que sea algo serio”, bromea.

“La Balona acababa de ascender y mantuvo el bloque, que es lo que nosotros pretendíamos hacer esta temporada aquí”, rememora en referencia a la campaña 2011-12. “Ahora, con el paso del tiempo, te das cuenta de que, aunque no lo parecía al principio, teníamos un equipazo: Carlos Guerra, Romerito, Alberto Merino, Ismael Chico, Francis, Javi Gallardo, Juampe… vaya pelotero Juampe, Ocaña, Copi, David Hernández...”

Antonio Bello responde a los aplausos del público durante su etapa en la Balona

“Pero lo que hizo posible que llegásemos tan lejos no fue solo el fútbol. Lo que hizo a aquella Balona grande fue su entorno, su gente. La ciudad, el club… todo y a todas horas era Balona”, abunda sin concederse pausa, como si pretendiese que nadie le impidiese paladear aquellos recuerdos. “No solo yo, todos nos sentíamos queridos. Éramos felices y el estado de ánimo en el fútbol, como bien nos repetía Rafa Escobar, es fundamental”.

“Mira que la semana ha sido complicada aquí”, reseña en referencia la destitución de David Sánchez como entrenador del Xerez DFC y la incorporación de otro exalbinegro, Antonio Fernández Rivadulla para ocupar ese cargo. “Pero así y todo desde el lunes tengo un pellizco, porque vuelvo a mi casa”.

“Me he acordado mucho del día que un par de años después de marcharme volví con el UCAM. Iba de suplente, y cuando me acerqué al banquillo todo la Tribuna se levantó a aplaudirme… no sabía ni qué hacer”, confiesa. “Si algún día hablase mal de la Balona o de La Línea, que garantizo que no va a suceder, tendrían que cortarme la lengua. Hicieron de mí un linense y un balono más y así me sigo sintiendo”.

"Al futbolista actual no le falta talento, le falta calle"

Preguntado sobre la ausencia, especialmente en Segunda Federación, de jugadores diferentes, de ese talento especial que atesoraban él mismo, Juampe, Antonio Ocaña... replica: “Es que yo creo que no es un problema de talento. Es falta de calle”.

“El fútbol ha cambiado como lo ha hecho la vida, la sociedad. Y es cierto que no en Segunda Federación, sino en casi todas las categorías, a los jugadores les falta calle, eso que solo te daba haberte criado todo el día con el balón en los pies. Ahora todos están encorsetados porque se han formado con unos parámetros muy concretos, muy iguales. No tienen esa chispa que te daba el asfalto, las porterías de piedra. Por eso en cuanto sale uno con esas características llama tanto la atención”, abunda.

Con respecto al presente, Bello asume que le ha sorprendido la marcha de la Balompédica. “La verdad es que lo analizas y piensas que tiene una plantilla para luchar por otros objetivos. Pero empiezas mal… y la afición allí es muy exigente. Eso al futbolista de verdad le gusta, pero tiene un aspecto negativo, cuando las cosas no van bien no resulta fácil jugar en casa, porque la gente aprieta. Y ahí están sus números como local. De todas formas yo estoy convencido de que no a va a tener problemas y además lo deseo de corazón”.

Bello resta dramatismo a la trascendencia que tiene para el Xerez DFC el encuentro en La Línea. “A ver, a nosotros nos faltan yo creo que unos veinte puntos. Y ni los vamos a conseguir con la Balona ni si perdemos estaremos descendidos. Es evidente que es un partido importante, porque además estrenamos entrenador, pero hay que pensar a largo plazo, no se decide la liga en el partido con la Balona"