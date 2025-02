El Ciudad de La Línea, la némesis de la Balona

La derrota cosechada por la Real Balompédica Linense ante la Deportiva Minera el pasado domingo (1-2) no solo ha tenido como consecuencia el regreso de los albinegros a la plaza que puede condenar a jugar la promoción de permanencia, sino que ha convertido al equipo de La Línea en el peor local del grupo IV de la Segunda Federación. La marcha del conjunto que entrena Javi Moreno en casa es tan errática que ya ha sumado el doble de derrotas ante su público que en toda la andadura pasada y una menos que en la campaña 2022-23, en la que militó por última vez en Primera Federación.

El ilusionante estreno del coqueto Ciudad de La Línea está casi a la altura de su desafortunada inauguración. El esfuerzo realizado por diferentes administraciones y los cuidados a los que somete el propietario, Andrés Roldán, el césped, no se están viendo reflejados para nada en el terreno de juego. No es de extrañar, entre las virtudes de la Balona 2024-2025 no está precisamente su poderío a la hora de generar fútbol -más bien todo lo contrario- y los rivales no han tardado en cogerle la matrícula y manejar los antídotos para hacerle mucho daño.

Los datos hablan por sí solos. El conjunto albinegro solo ha ganado tres partidos en casa desde que arrancó la competición el pasado mes de septiembre: al Atlético Antoniano en la primera jornada de liga y después a Villanovense y Recreativo de Granada, dos de los tres últimos clasificados. Eso sí, empató con el actual líder, el Juventud de Torremolinos, merced a un gol de Adri Carrasco en el añadido.

Entre los seis equipos que han salido victoriosos del coliseo linense destaca el caso precisamente del equipo al que la Balona visita este domingo (17:00), el colista Don Benito… que solo ha puntuado en ese desplazamiento. Y lleva diez viajes.

Javi Moreno, entrenador de la Balona / Erasmo Fenoy

El pasado domingo el entrenador del conjunto balono fue cuestionado en rueda de prensa por esta situación y respondió: “Cuando un equipo es el peor equipo en su casa es por algo. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos por intentar cambiar esa dinámica. No queda otra”.

“A lo mejor el futbolista cuando juega en casa siente esa presión, esa exigencia de ganar y le hace cometer errores”, continuó. “Es así, son personas, yo es que vivo la misma situación que ellos y sé que es difícil de gestionar y hay que tener mucha personalidad, mucho carácter para quererla e intentar hacer todo lo posible para no fallar”.

Las odiosas comparaciones

Jugadores de la Balona, cabizbajos tras recibir uno de los goles del Yeclano la pasada campaña / Erasmo Fenoy

El el conjunto de toda la Segunda Federación, en la que militan 90 equipos, sólo diez han logrados menos de diez puntos hasta el momento, que es los que ha conquistado la Balompédica. Los peores en ese apartado son Mallorca B y Atlético El Paso (del que llegó a La Línea en el mercado de invierno Toni Jou), que solo han conquistado seis puntos ante sus repectivas parroquias.

El conjunto de La Línea certificó la permanencia la temporada pasada a dos jornadas del final, con un triunfo en Orihuela (1-2). Es decir, no fue una andadura triunfal, como para su desgracia recuerdan los aficionados albinegros. Pues bien, en las 17 comparecencias en casa sólo perdió tres veces. Y en todos los casos, ante rivales de envergadura: Estepona, UCAM Murcia y Yeclano.

Más aún. En la campaña 2022-23, la del último descenso tras aquel insiuficiene empate en Ceuta, la Balona perdió hasta siete partidos como local, si bien es cierto que en aquella andadura disputó 19 partidos en casa y no 17 como sucederá en esta. Pero cuando llegó la vigésimo primera jornada (es decir, las que se han jugado hasta ahora en la presente andadura) sólo había doblado la rodilla en casa en tres oportunidades.