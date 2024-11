(0-0) Las inaguraciones son para el verano

La Línea/Las selecciones sub-21 de España e Inglaterra empataron este viernes sin goles en el encuentro de la inauguración oficial del estadio Ciudad de La Línea. El choque no contó con la presencia de público deseada en una jornada que pretendía ser histórica, pero, por el contrario, la conducta de los aficionados de ambos bandos (los de Inglaterra, la mayor parte, llegados desde Gibraltar) fue un ejemplo de convivencia. Un logro para dos pueblos que no es que estén llamados a entenderse, es que hace mucho que lo hacen. Mal que parezca desearlo algún miembro de la clase política.

Hay cosas que no se pueden forzar. Las selecciones nacionales sub-21 de España e Inglaterra, que empataron sin goles, inauguraron este viernes de manera oficial el estadio Ciudad de La Línea. Una de las grandes obras de la última década en el municipio, que tiene infinitos motivos para sentirse orgulloso de esa construcción. Y no es que fueran cuatro gatos. Pero casi. El amistoso internacional se rodeó de la presencia de puestos de venta de artículo de merchandising en el entorno, la abultada aparición de efectivos de seguridad... en definitivas, del boato que siempre acompaña a un partido internacional y más si enfrenta a los dos finalistas del último Europeo aunque sea sub-21. Pero el público no respondió. La presencia de espectadores apenas superó las dos mil personas y eso porque la Federación Andaluza, que lo estaba viendo venir, tuvo la pericia a penúltima hora de regalar entradas entre los clubes locales, lo que se tradujo en la presencia de mucha chavalería en las gradas. A alguno parecía que se le iban a salir los ojos de ver tan cerca a sus ídolos.

Lamentablemente nunca se hablará de este partido como de aquel España-Finlandia de octubre de 1969 que sirvió para estrenar el entonces José Antonio, uno de los hitos de la historia balompédica de La Línea. Era previsible porque ya sucedió tres cuartos de lo mismo hace poco más de un mes cuando La Rojita superó a Kazajistán en ese mismo terreno de juego: que no acabó de enganchar al público. Y encima esta vez el equipo nacional llegaba sin alguna de sus caras más populares, llamadas a filas con la selección absoluta por Luis de la Fuente. Seguramente la memoria popular, que al final es la que decide, recordará como primer día de este coqueto recinto el Granada CF-Al Nassr del pasado ocho de agosto. Entonces sí, con un lleno hasta la bandera.

El palco de autoridades durante la interpretación de los himnos / Andrés Carrasco

Tampoco es que el amistoso tuviese solo aspectos decepcionantes. Los que pensaban que un España-Inglaterra disputado a la sombra del Peñón de Gibraltar daría para mucho morbo y muchas secuelas se quedaron con las ganas. Desde que la grada mostró el máximo de los respectos por el God Save the King en el prólogo del choque, quedó patente que la gente estaba a otra cosa. Ni entonces ni más tarde se oyó un solo grito discordante. Ni un mal gesto.

España, mejor

El encuentro, eso sí, tuvo ratos muy entretenidos. España fue mejor -sobre todo al principio y al final- y mereció ganar, pero fue uno de esos días en los que de puertas para adentro de la caseta se comenta que el balón “no quería entrar”.

En el primer periodo ya ganó España a los puntos. Empezó muy fuerte, presionando arriba. Robando y creando zozobra en el rival. Poco a poco Inglaterra fue ajustándose, leyendo mejor el juego y alcanzando el equilibrio.

Diego López encara a Sam Iling / Andrés Carrasco

Estadísticamente España tuvo tres ocasiones claras. Mateo Joseph, que hace poco más de un mes firmó un hat-trick en ese escenario, no andaba tan fino como entonces. El rival, una. Jaden Philogene recibió un pase a la espalda de la defensa de Jobe Bellingham (hermano del jugador del Real Madrid Jude) pero en el mano a mano con Alejandro Iturbe quiso ajustar tanto que el disparo se le marchó fuera. Demasiado cruzado.

La segunda mitad la comenzaron mejor los británicos. Adelantaron líneas y se le atragantó al combinado español, aunque tampoco es que disfrutasen de ocasiones muy claras de marcar.

Mediada este segundo periodo, con la incorporación del barcelonista Pablo Torres, España retomó el control, ganó la línea de fondo unas pocos de veces y por tener llegó a estrellar hasta dos disparos a la madera (Íker Bravo en el 70 y Hugo Bravo en el 90') pero, de manera incompresible, no logró anotar ese tanto que le hubiese dado el triunfo. Ni siquiera la interminable lista de sustituciones (hasta diez hizo Santi Denia) deslució el tramo final de la contienda.

La grada despidió a los protagonistas con aplausos en reconocimiento del espectáculo brindado. El Ciudad de La Línea volverá dentro de una semana a ser el campo de la Balona, que es para lo que en realidad fue concebido. Como dijo aquel, queda inaugurado este estadio.