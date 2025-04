Villarreal B - Algeciras: no hay dos sin tres

Algeciras/El Algeciras CF pone a prueba su estado de gracia este domingo (17:30) en la casa del Villarreal B, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza de Castellón. Los rojiblancos afrontan un nuevo pulso por la permanencia en la Primera Federación y lo hacen con la aspiración de conseguir tres victorias seguidas, algo que al club se le resiste desde su primera temporada en la categoría. La expedición algecirista partió de viaje este sábado en autobús a Sevilla para volar hasta Valencia y desde allí culminar por carretera el camino a tierras castellonenses.

Después de los triunfos en Antequera y en casa contra el Atlético de Madrid B, el Algeciras los algeciristas tiene a tiro los 40 puntos. El equipo de Fran Justo llega a la 31ª jornada del grupo II de la Primera Federación en una situación más aliviada tras haber sumado siete de los últimos nueve puntos en juego. Los del Nuevo Mirador, con tres puntos de colchón sobre el descenso, han dado un salto importante en la tabla aunque ya están escarmentados de los vuelcos que puede dar todo en un par de partidos. Todo está por decidir a falta de ocho finales para el desenlace de una liga que vive en un pañuelo.

La baja por sanción de Pablo Larrea y el regreso de Marino tras cumplir castigo son las dos grandes novedades en un Algeciras que variará lo justo si no hay complicaciones en la sesión verpestina del sábado. Marino volverá a la medular de la que se cae un Larrea que se ha convertido en fundamental desde su incorporación en febrero. El madrileño ha encajado como un guante. Marino y el capitán Iván Turrillo se repartirán la zona ancha y todo apunta a que Álvaro Leiva repetirá en esa mediapunta con Tomás y Diego Esteban tras la notable actuación del algecireño en la oportunidad brindada contra el filial del Atleti.

El Algeciras pierde a Larrea y el Villarreal B no podrá contar con su pichichi, Etta Eyong, también sancionado. "Me preocupa mi equipo. Me falta Pablo Larrea, pero vamos a tener nuestras opciones para ganar. El equipo ha demostrado que estamos preparados. Entiendo que Miguel (Álvarez) pensará lo mismo con respecto a la baja de Etta", expresó el técnico algecirista.

Justo asume "un partido complicado en un escenario difícil" aunque confía en sacar rédito de la racha: "Llegamos en un buen momento de forma y de confianza. Ahora ya sí entramos en ese tramo final, cada vez que consigas ganar es un paso muy grande hacia adelante. Cada punto cuenta mucho", advirtió.

"No estamos a tiro de piedra del objetivo ni mucho menos", recordó el gallego, siempre cauto. "Necesitamos sumar, sumar y sumar en las últimas ocho jornadas. Si hacemos muy buen partido tendremos opciones", prosiguió antes de hablar del rival. "El Villarreal B un equipo muy bien trabajado, un filial de los mejores de la categoría, un equipazo que va a requerir lo mejor de nosotros, centrarnos en cada momento del juego y rozar la perfección como nos demuestra la categoría que hay que hacer para sacar puntos".

El míster del Algeciras apela a las "señas de identidad", pero avisa de que será "un partido diferente al de la semana pasada, con situaciones y planteamientos distintos". Justo explicó que estos días han requerido mucho "trabajo táctico". "Lo más positivo es que el equipo se está adaptando y está compitiendo. Estos chicos llevan toda la temporada trabajando muy bien a cualquier cosa que se les pide", valoró.

El rojiblanco no quiere excusas por el desplazamiento: "Queremos mantener esa energía, el domingo seremos dueños del rendimiento dentro del terreno de juego", sentenció.

La jornada 31ª, por lo pronto, ya ha comenzado con un buen resultado para los intereses algeciristas con la derrota del colista Intercity en casa del Atlético B, que se desquitó del revés en el Nuevo Mirador con una goleada (4-1). Hay varios enfrentamientos entre rivales directos por la salvación.