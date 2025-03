Álvaro Leiva ha vuelto: "Me he centrado en lo que me tenía que centrar"

Algeciras/Álvaro Leiva ha vuelto. Ahora sí que sí. Para alegría del algecirismo el joven futbolista algecireño vuelve a parecerse al que era, al que no hace tantos años tiró abajo la puerta del primer equipo del Algeciras CF, deslumbró a la Primera Federación y encandiló al Real Madrid.

La actuación de Álvaro Leiva en la victoria del Algeciras sobre el Atlético de Madrid B, con el Nuevo Mirador como testigo, endulzó aún más la tarde de una afición deseosa por ver la mejor versión de su ojito derecho. El extremo venía despuntando desde el banquillo las últimas jornadas y reclamando más protagonismo desde el silencio, con el pico y la pala en los entrenamientos y en los partidos, como le había indicado el cuerpo técnico en la primera vuelta. Leiva se aplicó el cuento desde que empezó 2025 y esta cambio de actitud le ha ido reconciliando con su fútbol y acercando a lo que puede dar como futbolista.

"Era la oportunidad que no podía desaprovechar", reconoció el algecireño tras un triunfo en el que fue de los más destacados. El extremo no dio un respiro a los defensa del filial colchonero, provocó varias amonestaciones y defendió como uno más, con uñas y dientes, tres puntos de oro. Leiva se marchó sustituido en el 80 y pico con una atronadora ovación de las gradas. Era la recompensa al esfuerzo sudado.

"Gracias a todos mis compañeros, al cuerpo técnico y a la afición porque hay una confianza en mí increíble", agradeció Leiva, que sabe del cariño especial que le profesa la hinchada. "La gente siempre ha estado conmigo a tope, sobre todo al principio cuando yo no estaba dando mi cien por cien", aceptó.

Álvaro Leiva se escapa de un jugador del Atlético B. / Erasmo Fenoy

El canterano cedido por el Real Madrid Castilla confiesa que ha tenido que pasar un proceso de madurez para reconectar con el fútbol: "No llegué muy bien ni física ni mentalmente. Mi familia, mis padres y mi hermano, me ayudaron mucho a dar ese clic profesionalmente, dar el paso de la madurez y centrarme en lo que me tenía que centrar verdaderamente", se sinceró.

Fran Justo y su cuerpo técnico también han estado encima del algecireño. El gallego sabía qué tipo de jugador manejaba y desde primera hora le dejó claro lo qué necesitaba de él para que luchase por un puesto en el equipo. "La confianza que me han dado ha sido un plus para no dejar de correr. Era la oportunidad que no podía desaprovechar y gracias a este partido y a los minutos en los anteriores esa confianza ha aumentado y creo que ya ha vuelto Leiva al cien por cien", manifestó.

Leiva cree que la victoria contra el Atlético B era una de las deudas que el fútbol guardaba con el Algeciras: "Nos lo merecíamos. Contra el Ibiza no nos fuimos contentos porque el equipo trabajó muy bien y nos merecimos los tres puntos. Después vamos a Antequera con la confianza y lo sacamos. Contra el Atlético teníamos las cosas muy claras, sabíamos que era un partido de correr, de pelear y hemos competido como animales para llevarns los tres puntos", reflexionó.

Tras haber cosechado siete puntos de los últimos nueve, el Algeciras respira algo más tranquilo en la clasificación del grupo II de la Primera Federación con 37 puntos, tres por encima de los puestos de descenso: "Ahora entre afición, equipo, cuerpo técnico y todos los que estamos de puerta hacia dentrolo vamos a dar todo. Nadie daba un duro por nosotros en Fuenlabrada, pero somos el mismo equipo, somos los que vamos a pelear por la salvación", aseguró.

El Nuevo Mirador se antoja fundamental para alcanzar el objetivo y, tras la visita al Villarreal B, vendrán dos nuevas finales en casa: "Contra dos rivales directos. Serán partidos como este último, de pelear, de competir. Que la afición esté tranquila porque aquí nos sentimos muy arropados dentro del campo".

¿Y ahora que Leiva ha vuelto a saborear la titularidad, ahora qué? "Si el míster me sigue dando la confianza, seguiré como hasta ahora, a correr hasta que me den las piernas. Si es hasta el minuto 70 o el 90". Queda escrito.