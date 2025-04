El Villarreal B ve al Algeciras como "un rival directo" en la maratón por la salvación

Algeciras/El Villarreal B espera este domingo (17:30 en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza) al Algeciras CF, "un rival directo" en la puja abierta por la permanencia en el grupo II de la Primera Federación. Miguel Álvarez, el experimentado técnico del filial, ha ensalzado el juego del equipo de Fran Justo, al que asemeja mucho con el Mérida: "Me gusta mucho, es un equipo muy de la categoría", asegura.

El mini submarino afronta el encuentro con la baja sensible del goleador Etta Eyong, sancionado un partido por acumulación de tarjetas amarillas. La ausencia del pichichi (16 dianas) es la única confirmada, aunque el filial no pudo contar la semana anterior por lesión con el algecireño Cristo Romero, Víctor Moreno y Dani Budesca. “Quisiera tenerlo, porque aporta mucho al equipo", aceptó Álvarez en referencia a Eyong. "Ganaremos al igual que hicimos cuando fuimos a Fuenlabrada o Marbella sin él. Ahora ya no pienso en él, sino en la gente que puede jugar ahí para sustituirlo".

El entrenador grogueta valora la temporada que está haciendo el Algeciras de Fran Justo: "Es un equipo muy de la categoría y es muy parecido al Mérida. Tienen a gente arriba muy rápida, que va muy bien al uno contra uno, que ataca muy bien los espacios. Una de sus fortalezas es en el juego de bandas cuando hunden al equipo en el bloque bajo, y otra de sus fortalezas mayores es que sus centrales tienen números. Y cuando en un equipo los centrales tienen goles, eso se traduce en puntos. De hecho, el 50% de sus goles son a balón parado. Son muy eficaces. Además, a nivel de fútbol asociativo me gusta mucho. Vamos a tener trabajo, pero lo vamos a sacar adelante. Nosotros también somos fuertes a balón parado, también tenemos a jugadores asociativos y tenemos suficiente jerarquía defensiva para parar a este equipo”.

El Villarreal B llega con 38 puntos (uno más que los algeciristas) y después de un empate en el Mini Estadi que hizo daño porque el Fuenlabrada igualó en el último minuto con un penalti polémico: “El equipo está bien. Indudablemente, el primer día de la semana estábamos dolidos, porque creo que el equipo hizo mucho para poder ganar contra el Fuenlabrada. Pero estamos bien, ahora tenemos otro partido en casa y estamos ilusionados con sacar adelante este partido, porque es, como son todos ya, otro rival directo. Además, los puntos en casa son muy importantes”, expresó Álvarez.

El filial, uno de los conjuntos más goleadores del grupo (41 tantos), lleva dos jornadas sin ganar, pero enlazó dos triunfos en las dos anteriores. "Esos pequeños errores nos penalizan mucho a nivel de puntos, pero nadie nos ha ganado por más de un gol y los chicos están mentalizados y saben que no podemos dar facilidades", reflexionó el técnico.

